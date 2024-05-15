أرقام من بطولة كأس رئيس الدولة قبل المباراة المرتقبة بين الوصل والنصر

المصدر: وام

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تحمل بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، العديد من الأرقام والاحصاءات المميزة، وذلك قبل نهائي النسخة رقم 47 الذي يقام بعد غد، بين الوصل والنصر على استاد هزاع بن زايد، في النهائي الثاني بين الفريقين على مدار تاريخ البطولة، حيث كان الأول بينهما في نسخة 1986، وفاز به النصر 2-1.

وأقيمت النسخة الأولى من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، في موسم 1974-1975، بمشاركة 12 فريقا، وهم شباب الأهلي، والنصر، والشباب، والشعب، والشارقة، والوصل، والعين، وعجمان، والإمارات، وأبوظبي، والجزيرة، والعربي، وتوج بها شباب الأهلي بالفوز على النصر 2-0.

وعلى مدار تاريخها شهدت البطولة تتويج 12 فريقا باللقب، وهي على الترتيب، شباب الأهلي، والشارقة (10 ألقاب لكل فريق)، والعين (7 ألقاب)، والنصر، والشباب (4 ألقاب لكل فريق)، والجزيرة ( 3 ألقاب)، والوصل، والوحدة ( لقبين لكل منهما)، ولقب لكل من الشعب، وبني ياس، وعجمان، والإمارات.

ويعد فريق الوصل أكثر الأندية حصولا على المركز الثاني في تاريخ مشاركاته بالبطولة بواقع 8 مرات، يليه كل من العين، والنصر، والشباب، بـ7 مرات لكل فريق، ثم 6 مرات للوحدة، و3 للشعب، وواحدة لكل من الشارقة، والجزيرة، وبني ياس، والظفرة، وخورفكان.

وتاريخياً لم تستكمل البطولة في 3 نسخ لأسباب مختلفة وهي، 1975-1976 و1977-1978 و2019-2020.

ومنذ انطلاق البطولة، انتهت المباراة النهائية خلال الوقت الأصلي في 34 نسخة، فيما انتهت 8 نسخ بركلات الترجيح، وفي نسختين من الوقت الإضافي، ومثلهما من خلال الهدف الذهبي.

وكانت نسخة 2023 هي الأبرز في تاريخ البطولة والتي جمعت الشارقة مع العين وانتهت بفوز الشارقة 13-12 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، حيث يعد أكبر عدد من الأهداف المسجلة عبر ركلات الترجيح على مدار تاريخ البطولة.

ويعد نهائي نسخة 2013، الأكثر تسجيلاً للأهداف حتى الآن، بواقع 7 أهداف عندما فاز (الأهلي) بمسماه القديم، على الشباب 4-3، فيما لم يشهد نهائي 95 بين الشارقة والعين تسجيل أي أهداف وحسمته ركلات الترجيح لصالح الشارقة 5-4.

وحتى ختام النسخة 46 من البطولة استطاعت 5 فرق أن تحتفظ باللقب لمرتين على التوالي، وهي شباب الأهلي في نسختي 1975، و1977، فيما لم تستكمل نسخة 1976، وفي نسختي 2019، و2021، حيث لم تستكمل نسخة 2020 أيضاً.

وكذلك الشارقة في نسختي 1979، و1980، ونسخ 1982، و1983، و2022، و2023، والنصر في نسختي 1985 و1986، والعين في نسختي 2005، و2006، والجزيرة في نسختي 2011، و2012.

وبالنسبة لهدافي البطولة فلا يزال النجم عدنان الطلياني يحتفظ بلقب الهداف حتى الآن برصيد 13 هدفاً، سجلهم في نسخة 1983، وهي التي توج فيها الشارقة باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، يليه في عدد الأهداف ميشيل لورنت لاعب اتحاد كلباء السابق، إذ سجل 11 هدفاً في نسخة 2010.

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