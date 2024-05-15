الأرجنتيني مارسيلو نجم يونايتد.. من لاعب مغمور لصدارة هدافي «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

على الرغم من ابتعاد فريقه يونايتد عن صراع الصعود لدوري المحترفين، إلا أن نجم الفريق الأرجنتيني لويس مارسيلو «26 عاماً» خطف الأضواء، بعد تربعه على صدارة المسابقة برصيد 25 هدفاً، ليتحول من لاعب مغمور إلى نجم فوق العادة بل هدافاً لدوري الدرجة الأولى «الهواة» قبل 3 جولات على الختام، ويتوقع أن يكون اللاعب «هدفاً» لأكثر من نادِ بدوري الأولى في الموسم المقبل.

ولا تزال شهية مارسيلو مفتوحة لزيادة الغلة من الأهداف في قادم الجولات والتي يلاقي فيها فريقه كلاً من العربي ودبا الحصن ومسافي. وخاض الأرجنتيني مارسيلو 29 مباراة في مختلف المسابقات بواقع 2197 دقيقة محرزاً 25 هدفاً في المسابقة، وهي الأهداف التي تمكن عبرها من تجريد البرازيلي دييغو داسيلفا من لقبه الذي احتكره لثلاثة مواسم متتالية لكن الإصابة على مستوى الرباط الصليبي أبعدت محترف الظفرة دييغو عن خوض معظم مباريات فارس الظفرة هذا الموسم.

وينافس مارسيلو حالياً على صدارة هدافي الهواة اللاعب البرازيلي الكسندر ميدروس محترف التعاون برصيد 19 هدفاً. يذكر أن فريق يونايتد الذي يلعب له لويس توريس يحتل المركز الرابع مناصفة مع الفجيرة ولكليهما 47 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز