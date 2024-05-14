عجمان يرتقي للنقطة 30 بثنائية أزارو في مرمى الجزيرة

المصدر: عجمان- ياسر قاسم، تصوير- عيسى البلوشي

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ارتقى عجمان للمركز السابع والنقطة 30 في دوري أدنوك للمحترفين بفوزه في ملعبه باستاد راشد بن سعيد على ضيفه الجزيرة بثنائية وليد أزارو التي رفعت رصيده في قائمة الهدافين إلى 12 هدفاً، وجاء هدفا «البرتقالي» في الشوط الثاني، وتراجع الجزيرة للمركز الثامن برصيد 28 نقطة، وأهدر أزارو ركلة جزاء قبل تسجيله الهدفين، فيما أهدر علي مبخوت ركلة جزاء للجزيرة قبل تسجيل الهدف الثاني لعجمان.

غلب الهدوء وتكافؤ المستوى والهجمات على الشوط الأول، ونجح الحارس علي الحوسني في التصدي لهجمات الجزيرة عن طريق علي مبخوت وأوليفيرا، وفي المقابل كان علي خصيف في الموعد بالتصدي لهجمات عجمان عن طريق علي مدن ووليد أزارو واستمر الوضع حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

لم تختلف بداية الشوط الثاني عن سابق الشوط الأول، وواصل حارس عجمان علي الحوسني تألقه في التصدي لهجمات الجزيرة في الدقيقة 60 عندما قاد علي مبخوت هجمة متقنة إلى أوليفيرا الذي سدد في المقص أنقذها علي الحوسني ثم اصطدمت بالعارضة، وبدأت الإثارة في الدقيقة 71 عندما احتسب الحكم محمد الهرمودي ركلة جزاء لعجمان نتيجة احتكاك كريم ركيك مع وليد أزارو، نفذها الأخير بنفسه ونجح الحارس علي خصيف في التصدي لها من أقصى الزاوية اليمنى ثم أبعدها كوليبالي قبل أن يلحق بها أزارو مرة، وتوقف اللعب لمراجعة الحالة في تقنية «الفار» وبعد المراجعة احتسبها ركلة جزاء ثانية مع إنذار بالبطاقة الصفراء لكوليبالي ونجح أزارو في افتتاح التسجيل «79» حيث وضع الكرة في الزاوية اليسرى وذهب خصيف للزاوية اليمنى، ورد الجزيرة على تقدم عجمان بهجوم مكثف نتج عنه ركلة جزاء «ق 87» نتيجة مخالفة من سعود سعيد مع كيبانو، نفذها علي مبخوت فوق المرمى ليهدر فرصة التعادل.

وعاد أزارو ليضيف الهدف الثاني من لعبة رأسية في مقص المرمى «ق 90+1»، واحتسب الحكم 10 دقائق وقتاً بديلاً لم يتغير فيه شيء حتى انتهت المباراة بفوز عجمان 2-0، ويعتبر الفوز تاريخياً لعجمان، حيث إنها المرة الأولى التي يفوز فيها الفريق على الجزيرة مرتين خلال الدوري.

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