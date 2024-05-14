حتا أول الهابطين من دوري الإمارات للمحترفين

المصدر: الشارقة -علي شدهان - تصوير- إبراهيم صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

بات فريق حتا الأول لكرة القدم، أول الهابطين من دوري ادنوك للمحترفين في الإمارات إثر تعادله السلبي مع مضيفه الشارقة في الجولة 23 من البطولة، وبرصيد 8 نقاط فقط من 22 مباراة، و"تمسكه" بالمركز 14 الأخير في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، فيما رفع الشارقة رصيده إلى النقطة 35، محافظا على مركزه السادس.

ورغم بقاء 4 مباريات لفريق حتا في مشواره في دوري المحترفين، إلا أن "فرضية" فوزه في جميع تلك المباريات لن ينفعه في النجاة من الهبوط، نظرا لفارق النقاط مع أقرب المنافسين له في صراع الهروب من العودة إلى دوري الدرجة الأولى.

وقدم الشارقة وحتا، أداء أقل من المتوسط في غالبية دقائق المباراة، والتي شهدت دقيقتها الـ69 إشهار البطاقة الحمراء بوجه لاعب الشارقة ماجد سرور.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز