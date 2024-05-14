محمد هزام الظاهري : تصميم الكأس يُحفز الفرق على بذل المزيد من الجهد

المصدر: وام

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عبّر محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم عن سعادته بإطلاق النسخة الجديدة من تصميم كأس رئيس الدولة, مؤكداً أن البطولة الأغلى تستحق مزيداً من الاهتمام , لأنها تحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة والمجتمع.

وأشار الأمين العام إلى أن كأس رئيس الدولة لها ارتباط بتاريخ دولتنا, وهي جزء من حاضرنا ومستقبلنا الزاهر, وقال: "إن البطولة انطلقت في زمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة طيب الله ثراه, وتتواصل بنجاح في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله."

وأضاف: " نسعى من خلال التصميم الجديد إلى تحفيز الفرق على بذل المزيد من الجهد للحصول على لقب البطولة الأغلى."

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