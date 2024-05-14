اتحاد الكرة يكشف عن التصميم الجديد لكأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - البيان

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تحت شعار "بروح الفريق الواحد نُحقق الفوز" كشف اتحاد الإمارات لكرة القدم عن التصميم الجديد لكأس مسابقة كأس رئيس الدولة, الذي يأتي إيمانا بأهمية البطولة الأغلى, التي تتجسد فيها قيم المجتمع الإماراتي, فهذا الحدث المميز مناسبة وطنية يحتقي بها الشعب والمقيمون, وتُمثل فرصة للتعبير عن الولاء والانتماء للوطن الغالي وقيادته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

وكُتب على التصميم الجديد للكأس النشيد الوطني الإماراتي, الذي يُعّبر عن الروح الوطنية, ويُحفز على العمل من أجل دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها وتاريخها وقيمها وتراثها وثقافتها.

سيتم تسليم النسخة الجديدة من الكأس للفائز من المباراة النهائية لبطولة هذا الموسم التي ستقام يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين وتجمع فريقي الوصل والنصر.

وتم تصنيع الكأس بسواعد إماراتية، حيث يبلغ وزنها 6 كيلو جراما وارتفاعها 62.5 سم وعرضها 42 سم، وعرض قاعدة الكأس 22.5 سم ومصنوعة من نواة التمر المعاد تدويره، وحفر عليها شعار اتحاد الإمارات لكرة القدم، فيما هيكل الكأس مصنوع من الألومنيوم، ويتزين الكأس بعبارات النشيد الوطني "عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا".

الجدير بالذكر أن بطولة كأس رئيس الدولة انطلقت موسم 74/1975, وتُواصل نجاحاتها سنة بعد أخرى.

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