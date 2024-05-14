حمدان بن مبارك : كأس رئيس الدولة حدث وطني ومجتمعي

المصدر: البيان

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أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن أهمية بطولة كأس رئيس الدولة تستدعي الاهتمام بكل تفاصيلها, لأهميتها الكبرى لدى المجتمع, مشيراً إلى أن التصميم الجديد للكأس محفز على العطاء والإبداع.

وقال: "إن بطولة كأس رئيس الدولة أكبر من منافسة كروية, بل هي حدث مجتمعي وطني نُعبّر من خلاله عن ولائنا لقائدنا وملهمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله."

وأضاف: "إن كأس رئيس الدولة تحتل أهمية كبيرة في برامج اتحاد الكرة, ونحن حريصون على تطويرها من جميع الجوانب, كما نحن فخورون بنجاحاتها المستمرة, حيث تحظى باهتمام إعلامي محلي وخارجي, فضلا عن الاهتمام الجماهيري."

وثمن معالي رئيس الاتحاد تعاون الأندية والشركاء في تطوير المسابقة ودعمها, كما أشاد بالدور الذي قدمه اللاعبون وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ووسائل الإعلام الذين وضعوا بصماتهم في هذه البطولة الغالية منذ انطلاقتها الأولى عام 74/1975 وإلى يومنا هذا.

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