"الاتحاد الآسيوي" يبرز قوة "العين" في نهائيات "دوري الأبطال"

المصدر: وام

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أبرز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، مجموعة من الإحصاءات والأرقام تشكل عناصر قوة لفريق العين التي أظهرها في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام فريق يوكوهاما مارينوس الياباني، والتي يمكن أن تصنع الفارق في مباراة الإياب المقرر لها 25 مايو الجاري.

وفاز يوكوهاما على العين بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة طوكيو السبت الماضي، وهو ما اعتبره الاتحاد الآسيوي أفضلية ضئيلة للفريق الياباني قبل مباراة الإياب على استاد هزاع بن زايد المقرر لها 25 مايو الجاري.

وأكد موقع الاتحاد الآسيوي أن الحضور الجماهيري في استاد يوكوهاما الدولي، الذي بلغ 53 ألفاً و704 متفرجين، يعد ثاني أكبر حضور في كل مباريات النسخة الحالية من البطولة، بعد مباراة الهلال السعودي وسباهان الإيراني في دور الـ16 والتي حضرها 61 ألفاً و265 متفرجاً.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن العين لم يخسر أبداً على أرضه في النهائي، سواء عندما فاز باللقب عام 2003، حيث فاز في النهائي على بوليس تيرو التايلاندي بهدفين دون رد، أو في عامي 2005 و2016، تعادل فيهما رغم خسارته خارج أرضه في كل النهائيات التي خاضها، بما فيها النسخة التي فاز بلقبها.

واعتبر الاتحاد الآسيوي أن هدف العين الذي بادر بتسجيله محمد عباس في شباك يوكوهاما مارينوس يعد الهدف رقم 29 الذي يسجله الفريق في 13 مباراة خلال مشواره بالنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن العين سجل في جميع مبارياته باستثناء مباراة واحدة، تعادل فيها سلبياً مع ناساف الأوزبكي في مباراة ذهاب دور الـ16.

وأوضح أن العين يحتاج إلى هدف واحد فقط ليعادل رقم أكثر الفرق تسجيلاً في النسخة الحالية (فريق الهلال السعودي) الذي سجل 30 هدفاً، في حين أن فريق يوكوهاما مارينوس سجل 23 هدفاً يحتل بهم المركز الثالث في قائمة الأكثر تهديفاً.

وأشار الاتحاد القاري إلى أن الباراجوياني اليخاندرو روميرو الشهير بـ"كاكو" لاعب العين، يعد أكثر لاعبي النهائي صناعة للفرص التهديفية لفريقه، بمساهمته في صناعة 5 فرص، أكثر بواحدة من يان ماثيوس لاعب يوكوهاما.

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