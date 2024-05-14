بعد 38 عامًا.. الوصل والنصر في نهائي كأس رئيس الدولة مجددًا

المصدر: وام

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بعد غياب دام 38 عامًا، يلتقي النصر مع الوصل للمرة الثانية في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وكان النهائي الأول الذي جمع بين الفريقين في المسابقة، موسم 1986/1985 وفاز النصر حينها باللقب بعد حسم نتيجة المباراة 1/2.

وعلى مدار تاريخه تأهل النصر إلى المباراة النهائية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة 11 مرة، استطاع أن يفوز 4 مرات باللقب، أعوام 1985، 1986، 1989، 2015، أما الوصل فتأهل للمباراة النهائية 10 مرات، وأحرز اللقب مرتين فقط، عامي 1987، 2007.

وجاء تأهل الوصل إلى المباراة النهائية بالنسخة الحالية، بعد فوزه على الإمارات 7-1 في دور الـ 16، وعلى الجزيرة 3-0 في ربع النهائي، وعلى كلباء 4-1، في نصف النهائي، فيما تأهل النصر بعد فوزه بدور الـ 16 على خورفكان 1-0، وعلى عجمان 2-1 في ربع النهائي، وعلى شباب الأهلي 4-3 بنصف النهائي.

وإجمالاً، يعد فريقا شباب الأهلي والشارقة أكثر الفرق تتويجًا بالكأس بواقع 10 مرات لكل منهما، يليهما العين بـ 7 القاب، ثم النصر بـ 4 القاب.

وخلال السنوات الـ 9 الماضية، حققت 3 فرق اللقب مرتين، ومثلهم مرة واحدة، إذ حقق العين اللقب مرتين عامي 2014، و2018، وشباب الأهلي عامي 2019، و2021، والشارقة عامي 2022، و2023، في حين حقق كل من النصر والجزيرة والوحدة اللقب مرة واحدة أعوام 2015، و2016، و2017 على الترتيب.

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