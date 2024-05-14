الجزيرة يواجه عجمان.. والشارقة يحدد مصير حتا اليوم

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد صادق، إيهاب زهدي، علي الظاهري، أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستكمل اليوم مباريات الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، بثلاث مواجهات قوية تجمع في السادسة و10 دقائق، بني ياس مع البطائح، والشارقة مع حتا، ويلتقي في التاسعة مساء، عجمان مع الجزيرة.

ويغلب على المواجهات الثلاث الرغبة في تحسين المراكز بجانب ابتعاد أصحاب المراكز المتأخرة عن شبح الهبوط.

عجمان × الجزيرة

ويسعى الجزيرة إلى تعزيز تفوقه التاريخي على مضيفه عجمان في دوري المحترفين، والبالغ 13 فوزاً و 6 تعادلات مقابل 4 انتصارات فقط لـ «البرتقالي» من مجموع 23 مباراة، وتبدو المواجهة متكافئة من ناحية ترتيب الجدول، حيث تفصل نقطة واحدة بينهما، عجمان برصيد 27 نقطة والجزيرة 28 نقطة والفوز مهم للفريقين للتقدم أكثر والمحافظة على أفضل ترتيب مع اقتراب المسابقة من نهايتها.

ونجح عجمان قبل أيام قليلة في تحقيق فوز مهم على ضيفه البطائح أهله للقفز أمامه في الجدول ويحاول تكرار نفس السيناريو مع الجزيرة، خاصة وأن الفريق اكتسب ثقة كبيرة أمام المنافسين الكبار بعد النتائج التي حققها أمامهم بما فيها مواجهة الدور الأول مع الجزيرة، والتي فاز فيها عجمان بنتيجة تاريخية 5-1.

وأكد الفرنسي غريغوري مدرب الجزيرة، جاهزية لاعبي فريقه، ورغبتهم في كسب النقاط الثلاث، مع تقديم مستوى جيد، ذاكراً أن فريقه مطالب بمضاعفة جهده لأن المنافس، يضم عناصر متميزة في صفوفه ويمتلك دافع الفوز.

وأشار غريغوري إلى وجود بعض الغيابات في صفوف «فخر أبوظبي» بخسارته جهود خليفة الحمادي، وكريم رقيق، وعبد الله رمضان للإصابة، وقال: رغم الغيابات لكننا نمتلك العديد من الخيارات الجيدة.

وأوضح ايسايلا مدرب عجمان أن فريقه يفقد بعض العناصر الأساسية مثل عصام فائز وناصر عبد الهادي للإصابة، ومحمد ناصر بسبب تراكم الإنذارات.

وأضاف: الجزيرة لديه الدافع القوي لتحسين مركزه، وأشار إلى عودة الثقة للاعبي عجمان في الدور الثاني.

الشارقة × حتا

ويستضيف الشارقة صاحب المركز السادس برصيد 34 نقطة، نظيره حتا صاحب المركز 14 الأخير برصيد 7 نقاط، وفاز الشارقة بنتيجة 4-1 في مواجهة الفريقين بالجولة العاشرة للدوري، ويحاول الشارقة الخروج بنقاط المباراة كاملة، للتقدم في جدول ترتيب الدوري، بينما تعتبر المباراة فرصة أخيرة أمام حتا، قبل تأكيد عودته إلى دوري الدرجة الأولى، ولن يكون أمام حتا بديل سوى الفوز فقط، والخسارة أو التعادل تعلن الهبوط الرسمي للفريق بعد موسم واحد قضاه الفريق في دوري المحترفين.

ويدخل الشارقة المباراة بمعنويات جيدة بعد أن استرد نغمة الانتصارات بعد 76 يوماً بالفوز الذي حققه على بني ياس في المباراة المؤجلة من الجولة 19، وتبدو ظروف الشارقة جيدة، لا سيما والفريق بعيد عن الضغوط ويحاول المدير الفني كوزمين أولاريو كسب أكبر عدد من النقاط للتقدم في الجدول والمنافسة على مركز أفضل من السادس، لا سيما بعد أن خسر الشارقة جميع ألقابه هذا الموسم في مختلف البطولات وابتعدت حظوظه في المنافسة على الدوري مبكراً.

وكان الفريقان التقيا في الدور الأول في ملعب حتا وفاز الشارقة بنتيجة 4-1، ويعقد فريق حتا الآمال على المباراة اليوم لتعديل وضعه الصعب في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، بالسعي لتحقيق نتيجة إيجابية تنعش آماله في البقاء ضمن المحترفين، رغم أنه يدرك أن مهمته سواء في مباراة اليوم، أو في مجمل مسعاه لضمان البقاء، تبدو صعبة جداً، لكنها تبقى ليست مستحيلة.

بني ياس × البطائح

ويبحث بني ياس عن نقاط الأمان عندما يستضيف البطائح على ملعب الشامخة، ويحتل بني ياس المركز العاشر برصيد 22 نقطة، بفارق 4 نقاط عن البطائح الذي يملك في رصيده 26 نقطة في المركز التاسع، والوصول للنقطة 25 يضع الفريق في موقف مريح بنسبة كبيرة.

ويسعى بني ياس للفوز بعد خسارته مباراتين متتاليتين أمام الجزيرة والشارقة، والتي وضعت الفريق تحت التهديد، إذ يدخل الفريق مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز تفادياً للدخول في حسابات معقدة.

وأكد السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس على صعوبة المواجهة كونها أمام منافس قوي وخطير في الهجوم، ويعتمد كثيراً على المرتدات السريعة، مشيراً إلى أن الفريق مطالب باللعب بتركيز وتحقيق نتيجة إيجابية، خصوصاً أن الفريق يقدم أداء جيداً ولكن للأسف تعرض للخسارة، لا سيما في آخر مباراتين بعدما ظهر بشكل قوي وكان الطرف الأفضل في مباراتي الجزيرة والشارقة، ولكن لم نتمكن من استغلال الفرص.

وأوضح أن هناك ضغطاً في جدول المباريات ولكن علينا التأقلم والسعي للظهور بصورة مميزة في مواجهة البطائح من أجل الخروج بنقاط المباراة الثلاث.

وأكد الكرواتي غوران توميتش، مدرب البطائح، أن المواجهة تجمعهم بفريق عنيد، مؤكداً ثقته في الوقت نفسه باللاعبين وقدرتهم على التسجيل خلال المباريات القادمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز