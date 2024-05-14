الوحدة يلحق الخسارة الأولى بالوصل ويشعل الصراع على قمة دوري المحترفين

المصدر: دبي، رأس الخيمة - عدنان الغربي، إيهاب زهدي وأحمد عيسى

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تلقى الوصل خسارته الأولى في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، وذلك على يد ضيفه الوحدة بنتيجة 1 - 4، في مباراة جمعت بينهما على استاد زعبيل بدبي، ضمن الجولة 23 أمس، وبدأ الوحدة المباراة بالتسجيل عن طريق عمر خربين في الدقيقة 5 من ركلة جزاء، وتعادل الوصل برأسية من سفيان بوفتيني في الدقيقة 9، وعاد الوحدة للتقدم بهدف ثانٍ سجله أحمد نورالله في الدقيقة 62، ثم أضاف فاكوندو الهدف الثالث في الدقيقة 86، وأحمد نورالله الهدف الشخصي الثاني والرابع للوحدة في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليصل الوحدة إلى 41 نقطة، ويصعد إلى المركز الثالث، وتوقف رصيد الوصل في الصدارة عند 55 نقطة، وتقلص الفارق بينه وبين مطارده شباب الأهلي في المركز الثاني إلى 6 نقاط، بعد فوز «الفرسان» على مضيفهم فريق الإمارات 3 - 2، ضمن الجولة نفسها.

وعزز شباب الأهلي وصافته لدوري أدنوك للمحترفين، بفوزه على مضيفه فريق الإمارات 3 - 2، ورفع «الفرسان» رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بينما بقي «الصقور»، الذي تأزم موقفه في صراع البقاء وأقترب من شبح الهبوط، برصيد 14 نقطة في المركز الثالث عشر «قبل الأخير».

سجل ثلاثية شباب الأهلي مؤنس دبور(دق 7) وايغور جيسوس (دق 39و 56)، بينما حملت ثنائية الصقور توقيع باكو الكاسير (دق 29) وإسماعيل الحمادي (دق 55).

وتمكن النصر من عبور خورفكان بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما على استاد آل مكتوم، ليحقق العميد فوزاً معنوياً مهماً قبل موقعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ضد الوصل الجمعة المقبل.

ورفع النصر رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس، فيما يواصل خورفكان معاناته في المركز 12 بـ21 نقطة، حيث مازال وضعه غير مطمئن.

بادر خورفكان بالتسجيل عبر البرازيلي لورينسي ناسيمنتو في الدقيقة 15. ونجح الكولومبي كيفن أغوديلو في تسجيل هدف التعادل للنصر في الدقيقة 45 + 1. ثم خطف البديل غابياديني في الدقيقة 58 الهدف الثاني للعميد.

مباريات اليوم

على جانب آخر، تستكمل اليوم بقية مباريات الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، بثلاث مواجهات قوية تجمع في السادسة مساءً و10 دقائق، بني ياس مع البطائح، والشارقة مع حتا، ويلتقي في التاسعة مساءً، عجمان مع الجزيرة الذي يسعى إلى تعزيز تفوقه التاريخي على مضيفه عجمان في دوري المحترفين، والبالغ 13 فوزاً و 6 تعادلات مقابل 4 انتصارات فقط لـ«البرتقالي» من مجموع 23 مباراة، وتبدو المواجهة متكافئة من ناحية ترتيب الجدول، حيث تفصل نقطة واحدة بينهما، عجمان برصيد 27 نقطة والجزيرة 28 نقطة والفوز مهم للفريقين للتقدم أكثر والمحافظة على أفضل ترتيب مع اقتراب المسابقة من نهايتها.

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