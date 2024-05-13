الوحدة يلحق الخسارة الأولى بالوصل ويشعل الصراع على قمة دوري المحترفين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي -تصوير- سالم خميس

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تلقى الوصل خسارته الأولى في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، وذلك على يد ضيفه الوحدة بنتيجة 1-4، في مباراة جمعت بينهما على استاد زعبيل بدبي ضمن الجولة 23 مساء اليوم، وبدأ الوحدة المباراة بالتسجيل عن طريق عمر خربين في الدقيقة 5 من ركلة جزاء، وتعادل الوصل برأسية من سفيان بوفتيني في الدقيقة 9، وعاد الوحدة للتقدم بهدف ثانٍ سجله أحمد نورالله في الدقيقة 62، ثم أضاف فاكوندو الهدف الثالث في الدقيقة 86، وأحمد نورالله الهدف الشخصي الثاني والرابع للوحدة في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليصل الوحدة إلى 41 نقطة، ويصعد إلى المركز الثالث، وتوقف رصيد الوصل في الصدارة عند 55 نقطة، وتقلص الفارق بينه وبين مطاردة شباب الأهلي في المركز الثاني إلى 6 نقاط، بعد فوز «الفرسان» على مضيفهم فريق الإمارات 3-2 مساء اليوم أيضاً، ضمن الجولة نفسها.

ودخلت المباراة أجواء الإثارة سريعاً، عندما لم يتردد حكم المباراة في احتساب ركلة جزاء للوحدة لعرقلة سالم العزيزي للاعب الوحدة ايركينوف، وأحرز منها عمر خربين هدف للوحدة في الدقيقة 5، وحول راشد علي حارس الوحدة، تسديدة نيكولاس خيمينيز القوية إلى ركلة ركنية للوصل في الدقيقة 8، وأدرك منها سفيان بوفتيني هدف التعادل للوصل بكرة رأسية في الدقيقة 9.

وتصدى راشد علي بطريقة رائعة لركلة حرة سددها للوصل قوية خيمينيز في الدقيقة 12، وأنقذ علاء زهير مدافع الوحدة، كرة كانت في طريقها إلى الشباك في الدقيقة 33، ولعب سياكا كرة رأسية بعد ركلة ركنية للوصل في الدقيقة 44، ولكنها علت عارضة مرمى الوحدة بقليل، ليبقى التعادل قائماً حتى نهاية الشوط الأول من عمر المباراة.

واستمر سيناريو الإثارة مع أفضلية هجومية من الوصل في الشوط الثاني، ومرت تمريرة خيمينيز في الدقيقة 51، من أمام ديالو، وتصدى راشد علي لتسديدة قوية من سياكا في الدقيقة 58، وأكمل القائم إبعاد الكرة، وفاجئ أحمد نورالله الجميع بتسديدة بعيدة وقوية في الدقيقة 62، وتعامل معها خالد السناني حارس الوصل بطريقة خاطئة لتسكن الكرة مرماه معلنة عن الهدف الثاني للوحدة.

وأضاع فابيو دي ليما كرة سهلة لتعادل الوصل بعدما أطاح بكرة وصلته وهو يقف وحيداً في مواجهة حارس الوحدة، أعلى العارضة بغرابة شديدة في الدقيقة 70، وازداد ضغط الوصل في الدقائق التالية في محاولة لتسجيل هدف التعادل، وقابله الوحدة بدفاع قوي، وبتضييق المساحات، وبضغط في كافة أرجاء الملعب، ما زاد من صعوبة الوصل في الوصول إلى مرمى راشد علي.

وخطف خيمينيز كرة بمهارة جميلة وسددها قوية مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 82، وأخطأ بوفتيني أمام باكييف ليخطف الكرة ويلعبها عرضية ويقابلها فاكوندو مسجلاً الهدف الثالث للوحدة وينهي آمال الوصل في العودة بالدقيقة 86، ليخسر «الإمبراطور» 3 نقاط غاية بالأهمية في المراحل الحالية من التنافس على درع دوري أدنوك للمحترفين.

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