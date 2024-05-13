ختام ناجح للمسابقة الخليجية الأولى للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص – أبوظبي 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت بنجاح الأحد فعاليات المسابقة الخليجية للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2024، وانطلقت في التاسع من شهر مايو الجاري في جامعة خليفة، بدعم من الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي اليوم الأخير للمسابقة تم تكريم الفائزين في التقسيمات التي جرت قبل بداية المسابقة، حيث فاز بالمركز الأول فردي الرجال العماني عبدالله النوبي (تقسيم أول)، وحسن علي البلوشي من الإمارات (تقسيم ثاني)، والبحريني محمود غلوم حسين (تقسيم ثالث)، وفي فردي السيدات فاز بالمراكز الأولى كل من شهد عبدالله سنبل من السعودية بالذهبية بالمركز الأول (تقسيم أول)، وشيخة الهندي من الكويت (تقسيم ثاني)، وزكية أحمد عباس من الإمارات (تقسيم ثالث). وفي منافسات الزوجي فاز بالمراكز الأولي عبدالله النوبى / فواز فرج من سلطنه عمان (تقسيم أول)، وحسن علي البلوشي /زايد علي الكعبي من الإمارات (تقسيم ثاني). وفي منافسات زوجي السيدات حلت زكية أحمد عباس، وزليخة غريب المنصوري من الإمارات في المركز الأول.

وشارك في المسابقة التي استضافتها الإمارات، وعقدت للمرة الأولى على الإطلاق، وفود من برامج الأولمبياد الخاص من كل من السعودية وعمان وقطر والبحرين والكويت والإمارات. وفي يومها الأخير تم تكريم الفائزين في جامعة خليفة بالعاصمة أبوظبي، حيث عقدت كل المسابقات، وقام بتكريم الفائزين محمد النعيمي، عضو مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي. ونورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة وعضو اللجنة الأولمبية الوطنية.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «سعدنا باستضافة وفود الأولمبياد الخاص الإماراتي من دول الخليج الشقيقة، ونشعر بالفخر للنجاح الذي حققته المسابقة الخليجية للريشة الطائرة التي تم تنظيمها لأول مرة واستضافتها الإمارات، وأتقدم بالتهنئة للفائزين بالميداليات، وإن كنت أؤمن أن الفوز الحقيقي كان في اجتماع اللاعبين وتفاعلهم، وأنه بالعزيمة والإصرار نستطيع تحقيق المشاركة الكاملة لأصحاب الهمم في رياضة الريشة الطائرة وفي كل الرياضات».

وأضاف الهاشمي: «وأتقدم بالشكر لكل الداعمين والشركاء على مساهمتهم القيمة في إنجاح المسابقة بداية بالأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مروراً بالاتحاد العالمي للريشة الطائرة، واتحاد الإمارات للريشة الطائرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونهاية بجامعة خليفة التي استضافت اللاعبين على ملاعبها. ويتطلع الأولمبياد الخاص الإماراتي للمزيد من المسابقات التي تسهم في دمج أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية في مجتمعاتهم، وتروج للرياضة بشكل عام».

ويستعد الأولمبياد الخاص الإماراتي للمشاركة في الألعاب العالمية الشتوية التي سوف تستضيفها مدينة تورينو في إيطاليا من 8 إلى 16 مارس 2025، ويتنافس فيها ما يزيد على 2500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

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