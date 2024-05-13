«أبوظبي لرفع الأثقال» يضم 36 طالباً من الموهوبين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن نادي أبوظبي لرفع الأثقال عن ضم 36 من الطلاب الموهوبين في اللعبة من مدرسة «جرن يافور» في بني ياس، لينخرطوا رسمياً في تدريباتهم داخل النادي، تحت إشراف الجهاز الفني، وذلك في إطار الشراكة بين النادي والمدرسة.

وجاء انضمام اللاعبين الجدد إلى النادي من خلال التصفيات التي تم إقامتها لـ 130 طالباً، ليقع الاختيار النهائي على 36 طالباً.

وأكد عبد الله عيسى الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للنادي المرتكزة على بناء قاعدة من اللاعبين الصغار، بجانب استقطاب لاعبين مميزين في الفريق الأول.

وأضاف إن استقطاب هذه المجموعة بعد سلسلة من التدريبات بالمدرسة تحت إشراف الجهاز الفني للنادي، يمثل بداية لتكوين قاعدة من المواهب ورعايتها وصقلها لتكون قادرة على تحقيق النجاحات للنادي والمنتخب الوطني.

وأكد أن النادي سيوظف كل إمكانياته لصقل هذه المواهب، بالإضافة للاستمرار في استقطاب أعداد أكبر من طلاب المدرسة من خلال الحفاظ على التدريبات داخل المدرسة للمجموعة الأخرى الراغبة في التدرب على اللعبة.

وأوضح الزعابي أن النادي وضع خططاً طموحة لإنشاء شراكات مع مدارس أخرى لنشر اللعبة واستقطاب الموهوبين منها.

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