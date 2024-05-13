النصر يعبر خورفكان بثنائية ويحقق فوزا معنويا مهما قبل موقعة نهائي الكأس

المصدر: دبي-عدنان الغربي- تصوير - عيسى البلوشي

ت + ت - الحجم الطبيعي



تمكن النصر من عبور خورفكان بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم ضمن منافسات الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، ليحقق العميد فوزا معنويا مهما قبل موقعة نهائي كأس رئيس الدولة ضد الوصل الجمعة المقبل.

ورفع النصر رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس، فيما يواصل خورفكان معاناته في المركز 12 بـ21 نقطة، حيث مازال وضعه غير مطمئن.

وبدأت المباراة بحذر من الفريقين لاسيما من جانب النصر الذي دخل منقوصا من العديد من اللاعبين الأساسين سواء بداعي الإصابة أو لأسباب تكتيكية، حيث شملت الغيابات حسين مهدي، غوستافو أليكس، راشد عمر، وحارس المرمى أحمد شمبيه لأسباب صحية، إضافة إلى الإيطالي مانولو غابياديني والسنغالي موسى نداي ويوسف العامري الذين اختار المدرب ألفريد شرودر تركهم على الدكة، وانتظر النصر حتى الدقيقة 11 لايجاد أول فرصة عندما وصلت الكرة للمغربي عادل تاعرابت لكنه لم ينجح في تسجيلها، و رد خورفكان بهجمة سريعة أنهاها البرازيلي لورينسي ناسيمنتو في شباك العميد في الدقيقة 15، ما دفع النصر لتكثيف محاولاته من اجل العودة في المباراة وأوجد العديد من الفرص أبرزها عن طريق البرتغالي يوري ميديروس، الذي سدّد وارتدت كرته من القائم الأيمن في الدقيقة 35 ثم ركلة حرة سدد تاعرابت فوق المرمى بقليل قبل أن ينجح الكولومبي كيفن أغوديلو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 45+1.

في الشوط الثاني، نزل خورفكان بثقله إلى الهجوم وأوجد سلسلة من الفرص السانحة للتسجيل خلال الدقائق الأولى، منها تسديدة محمد إسماعيل على القائم، فيما حاول النصر غلق المساحات والسيطرة على منطقة الوسط، وتهديد مرمى خورفكان ببعض الهجمات التي أثمرت الهدف الثاني من رأسية البديل غابياديني في الدقيقة 58.

وضغط خورفكان على دفاع النصر خصوصا خلال الـ20 دقيقة الأخيرة وتفوق في خلق الفرص والاستحواذ على الكرة لكنه لم يتمكن من ترجمة أفضليته إلى أهداف، ليتجرع خسارة قاسية عقدت وضعيته في المركز 12.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز