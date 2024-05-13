شباب الأهلي يعزز وصافته ويؤزم موقف «الصقور» في دوري المحترفين

المصدر: رأس الخيمة: أحمد عيسى - تصوير إبراهيم صادق

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عزز شباب الأهلي وصافته لدوري أدنوك للمحترفين، بفوزه على مضيفه فريق الإمارات 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة 23 من المنافسة بعد أداء حماسي تميز بالإصرار والقوة والاندفاع الهجومي، نجح خلاله شباب الأهلي في مواصلة نتائجه الإيجابية رافعاً رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بينما بقي «الصقور» الذي تأزم موقفه في صراع البقاء واقترب من شبح الهبوط، برصيد 14 نقطة في المركز الثالث عشر «قبل الأخير».

بدأت المباراة بسيطرة تامة من شباب الأهلي الذي ضغط على مرمى الصقور وأجبره على التراجع للمنطقة الدفاعية، ونجح سريعاً في التقدم بالهدف الأول عن طريق مؤنس دبور في الدقيقة السابعة، وبعد الهدف عاد صاحب الأرض لأجواء المباراة وانتزع الأفضلية من ضيفه، ونظم عدداً من الهجمات أثمرت عن هدف التعادل بواسطة باكو الكاسير «ق 29»، لتشتعل المواجهة من الطرفين بأداء متوازن وسط هجمات متبادلة نتج عنها عدد من السوانح المهدرة، حتى تمكن إيغور جيسوس من إعادة شباب الأهلي للمقدمة من جديد بإحراز الهدف الثاني «ق 39» والذي انتهى عليه الشوط الأول.

وتواصل الاندفاع الهجومي في الشوط الثاني مع إصرار وحماس من الفريقين وارتفاع في المستوى الفني، لينجح «الصقور» في إدراك هدف التعادل بتسديدة من إسماعيل الحمادي «ق 55»، لكن شباب الأهلي رد سريعاً وبعد دقيقة واحدة بهدف التقدم الثالث الذي حمل توقيع إيغور جيسوس، محرزاً ثاني أهدافه في اللقاء.

ورفض صاحب الأرض الاستسلام بعد تأخره، وقاد عدداً من الهجمات بحثاً عن هدف التعادل، مستشعراً خطورة موقفه في المنافسة، مع محاولات أيضاً من الفريق الضيف لتعزيز تقدمه، وسط حماس اللاعبين في الملعب والجماهير في المدرجات، وشهدت الدقائق الأخيرة عدداً من الفرص المهدرة للفريقين قبل أن يطلق حكم اللقاء صافرة النهاية بفوز جديد لشباب الأهلي وخسارة صادمة للصقور.

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