دبا الحصن ودبا يتنافسان على البطاقة الثانية المؤهلة إلى الدوري الإماراتي للمحترفين

المصدر: وام

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انحصر الصراع على بطاقة التأهل الثانية إلى دوري أدنوك للمحترفين للموسم 2024 - 2025 بين فريقي دبا الحصن ودبا مع اقتراب المنافسة من مراحلها النهائية، وذلك بعد أن ضمن فريق العروبة التأهل رسمياً بفارق كبير من النقاط قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

ويمتلك دبا الحصن الثاني في الترتيب 58 نقطة وله 3 مباريات مع فرق سيتي ويونايتد والتعاون، وسيضمن الحصول على بطاقة التأهل الثانية إذا نجح بالفوز في مباراتين.

وفي المقابل جمع نادي دبا صاحب المركز الثالث 57 نقطة، ويتقدم بفارق مباراة على دبا الحصن، مع مباراتين متبقيتين يتعين عليه الفوز فيهما أمام فريقي مصفوت والفجيرة، مقابل انتظاره لتعثر فريق دبا الحصن.

وتشهد الجولة 32 الأسبوع المقبل لقاء دبا الحصن مع سيتي، ويحمل دبا تطلعاته إلى ملعب مضيفه فريق مصفوت للدفاع عن فرصته في المنافسة.

وأكد عارف شلنك مدرب فريق الرديف بنادي الإمارات أن فريق دبا الحصن يمتلك الأفضلية في التأهل بحكم تفوقه بفارق نقطة على فريق دبا، بالإضافة إلى أنه أمام 3 مباريات يحتاج منها إلى الفوز في مباراتين لإعلان تأهله رسميا، موضحاً أن دبا يمتلك فرصة أقل نسبيا نظراً لأن مصيره مرتبط بفوزه في مباراتين مقابل خسارة دبا الحصن لعدد من النقاط.

وقال بدر الشحي مدرب نادي التعاون إن الفرصة متاحة أمام الفريقين لخطف البطاقة الثانية المؤهلة إلى دوري أدنوك للمحترفين بما يمتلكانه من قدرات كبيرة، بالإضافة إلى الجهود التي بذلت من إدارتي الناديين لتوفير كافة عوامل المنافسة.

وأضاف أن التجهيز الفني والنفسي والتركيز على التفاصيل الصغيرة في مثل هذه المراحل الحاسمة، يمكنها أن تصنع الفارق، وكل الاحتمالات تبقى واردة.

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