الصقور العربية بطل دوري الدرجة الثالثة

المصدر: دبي - البيان

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تُوج فريق الصقور العربية بطلاً لمسابقة دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، بعد فوزه على فريق سيتي في المباراة الختامية أمس باستاد شباب الأهلي بالعوير، ونال فريق بريسشن مركز الوصافة.

وجمع فريق الصقور العربية بطل الدوري 81 نقطة، من 26 فوزاً، والتعادل في ثلاث مباريات، ولم يُهزم طوال مشواره في المسابقة.

شهد مراسم التتويج، عبيد الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، وفهد الحوسني، عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس لجنة المسابقات، ويحيى المطروشي، عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المسابقات.

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