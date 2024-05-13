قمة خاصة بين الوصل والوحدة في «المحترفين» الليلة

المصدر: متابعة: عدنان الغربي، محمد فضل، محمد صادق، إيهاب زهدي، أحمد عيسى

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تنطلق اليوم مباريات الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بثلاث مواجهات ويستضيف فريق الإمارات في السادسة و10 دقائق شباب الأهلي، فيما يلعب في الوقت نفسه النصر مع خورفكان باستاد آل مكتوم، ويلتقي في التاسعة مساء الوصل مع الوحدة في قمة خاصة باستاد زعبيل، ويضع الوصل «55 نقطة» نصب عينيه، تحقيق الفوز على الوحدة للاقتراب خطوة أكبر من حسم اللقب أمام مطارده شباب الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة، ويأمل «الإمبراطور»، رد الدين لـ«العنابي» الذي ألحق به الهزيمة الأولى في الموسم الحالي في كافة المسابقات عندما فاز عليه في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي برباعية.

وفي المقابل يتطلع «العنابي» إلى مواصلة النتائج الإيجابية، والحفاظ على سجله خالياً من الخسارة أمام الوصل في آخر 7 مباريات جمعت بين الفريقين في الدوري، ويأمل إلحاق الهزيمة الأولى بالوصل في الدوري، للتقدم خطوة في الترتيب والارتقاء للمركز الثالث إذ يحتل المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

ويستعيد الوحدة لاعبه البرازيلي، آلان ماركيز الذي غاب عن مباراة النصر بداعي الإيقاف.

ويسعى «فرسان دبي» الذي يحتل وصافة الترتيب، لنيل النقاط الثلاث أمام الإمارات «14 نقطة» ومواصلة عروضه القوية وإسعاد جماهيره بعد أن أصبحت حظوظه ضعيفة في التتويج باللقب، فيما يسعى «الصقور» للمحافظة على حظوظه في البقاء مع «المحترفين» والهروب من شبح الهبوط ، وللفريق مباراتان مؤجلتان.

ويتطلع النصر، الخامس بـ35 نقطة للفوز على خورفكان «21 نقطة» وتشديد ملاحقة المركز الرابع.

ويفتقد «العميد» جهود 3 لاعبين وهم عبدالله توريه وحسين مهدي وغوستافو أليكس بسبب الإصابة، فيما يستعيد أحمد جشك. ويأمل خورفكان استعادة نغمة الانتصارات بحثاً عن طوق نجاة من الهبوط.

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