«الملكي».. مسيرة جماهيرية احتفالاً بلقب «الليغا»

المصدر: مدريد - أ ف ب

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احتفل لاعبو ريال مدريد وجهازه الفني باللقب الـ36 في الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» في مسيرة ضخمة بمشاركة الآلاف من جماهير الفريق، وطاف «الملكي» شوارع العاصمة الإسبانية عبر حافلة تحمل اللاعبين وكأس البطولة. وردّد اللاعبون والجماهير معاً «نحن أبطال، نحن أبطال».

ورفع لاعبو ريال مدريد بقيادة قائدهم ناتشو كأس الدوري. وقال ناتشو «إنه لفخر وسرور أن أكون هنا. إنه يوم خاص جداً للاحتفال بهذا الموسم المذهل. لقد كان دعمكم حيوياً في تمكيننا من الفوز باللقب السادس والثلاثين إنه يوم سحري».

وقال الكرواتي لوكا مودريتش: نعدكم بأننا سنعود إلى هنا بعد الأول من يونيو، (وهو موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مع بوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي في لندن)، وذلك للاحتفال باللقب الخامس عشر لدوري الأبطال.

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