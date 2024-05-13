3 نقاط تصل بالعروبة إلى رقم قياسي في «دوري الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أصبح فريق العروبة متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى على بعد 3 نقاط فقط من 9 نقاط متاحة على أرضية الملعب وذلك من أجل كسر الرقم القياسي المقدر بنحو 75 نقطة والمسجل باسم 3 أندية تمكنت من الحصول على هذا الرقم في مواسم سابقة وهي خورفكان ودبا الفجيرة وحتا أبطال مواسم 2007 - 2008، 2021 - 2022، 2022 - 2023، برصيد 75 نقطة، والذي يعد الرصيد الأعلى على مدار 16 موسماً على التوالي في دوري الأولى، بالتزامن مع «حقبة الاحتراف».

ورفع العروبة بطل دوري الأولى والمتأهل سلفاً لدوري المحترفين رصيده إلى 73 نقطة بعد فوزه الصريح على الظفرة بنتيجة 3 - 1 ليقترب فرسان مربح كثيراً من كسر الرقم القياسي الذي ظل صامداً لمواسم عدة، وإذا قدر للعروبة الفوز ضد الجزيرة الحمراء خلال المباراة المقبلة فسيكون العروبة أول فريق يحقق هذا الإنجاز التاريخي، وإذا فشل في تحقيق الفوز ضد الجزيرة الحمراء، فالفرصة ستكون أمامه في بقية المباريات.

كلمة السر

وعلى مستوى الوصافة، فقد استعاد الحصن المركز الثاني من جاره دبا الفجيرة بعد فوزه الصعب على الذيد بهدف دون رد ليصل «الحصناوي» برصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطة عن النواخذة، وسيكون مصير فريق المدرب المصري طارق السيد المدير الفني لدبا الحصن بأقدام لاعبي الفريق إذ تنتظرهم 3 مواجهات ساخنة ضد سيتي ويونايتد والتعاون في الجولة الأخيرة، أما فيما يتعلق بدبا الفجيرة فقد فوت الفريق فرصة الحفاظ على الوصافة بعد وقوعه في فخ التعادل أمام مسافي «العنيد» الذي تعادل قبل أيام ضد دبا الحصن ليهدي المركز الثاني حينها لدبا الفجيرة، لكنه عاد أمس وفرض على النواخذة النتيجة نفسها ليقبل الحصن هدية مسافي وينفرد بالمركز الثاني مع امتلاكه لثلاث مباريات عكس دبا الفجيرة الذي يملك مباراتين فقط أمام مصفوت والفجيرة، وسيكون مصير دبا مرتبطاً بنتائج جاره دبا الحصن لذلك سيكون في انتظار هدايا الأندية الأخرى بعرقلة الحصن في المباريات الثلاث المقبلة بشرط تحقيق النواخذة للفوز في الجولتين المقبلتين.

أهداف وأرقام

وكانت مباريات الأسبوع 31 قد حملت عديد الأرقام حيث أحرز اللاعبون 31 هدفاً وظهرت البطاقة الصفراء 27 مرة والحمراء 3 مرات، ووسع لاعب يونايتد لويس مارسيلو الفارق في صدارة الهدافين برصيد 25 هدفاً يليه لاعب التعاون ميدروس برصيد 19 ثم جاسما لاعب دبا الفجيرة وبينك افوبي لاعب الظفرة برصيد 16 هدفاً، وانتهت 4 مباريات على وقع التعادل الذي حضر في مباراة دبا مسافي 1-1، التعاون والجزيرة الحمراء 2-2، غلف يونايتد وغلف اف سي 3-3، ويونايتد والحمرية 4-4، فيما فاز العروبة على الظفرة 3 - 1، الحصن على الذيد بهدف، والعربي على سيتي 4 - 2.

اعتباراً من الأسبوع المقبل 32 تقام المباريات السبع الأحد 19 مايو المقبل، وتجمع المواجهات، الجزيرة الحمراء والعروبة، الحصن وسيتي، مصفوت ودبا الفجيرة، والظفرة وغلف يونايتد، الحمرية والتعاون، العربي ويونايتد، مسافي والذيد.

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