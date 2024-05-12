فانيك: مباراة الشارقة تحدٍ جديد لحتا في دوري الإمارات للمحترفين

المصدر: دبي-علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شدد الصربي نيناد فانيك، مدرب فريق حتا الأول لكرة القدم، على أن مباراة فريقه أمام مضيفه الشارقة الثلاثاء ضمن الجولة 23 لدوري ادنوك للمحترفين في الإمارات، تمثل تحديا جديدا لحتا في البطولة، في ضوء وضعه الحالي في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري.

وقبل المباراة، يحتل فريق حتا المركز 14 الأخير في لائحة الترتيب من 21 مباراة، وبرصيد 7 نقاط فقط، جمعها من فوز وتعادل مع "الإمارات"، والتعادل لمرتين مع عجمان، والتعادل مع البطائح.

مواصلة المشوار

وقال فانيك: مستعدون للمباراة، الجميع عمل بجدية، ندرك أن وضعنا ليس سهلا، لكن فريقنا عمل ما بوسعه خلال المباريات السابقة، ولا بد من مواصلة المشوار حتى آخر جولة في الدوري.

مباراة صعبة

وأضاف فانيك قائلا: المباراة صعبة أمام فريق كبير، لديه الرغبة في الهجوم، وتسجيل الأهداف، وعلينا المجازفة والسعي للهجوم للتسجيل في شباك المنافس أيضا لتحقيق نتيجة إيجابية.

تحدٍ جديد

ولفت فانيك إلى أن المباراة أمام الشارقة تمثل تحديا جديدا لفريق حتا لفعل شيء جديد للنادي، مشيرا إلى أن تركيز فريقه مرتفع لخوض المباراة، وجاهزيته عالية لتحقيق نتيجة إيجابية، متوقعا مباراة مفتوحة من الفريقين.

نتيجة إيجابية

ومن جانبه، قال سالم خيري، لاعب فريق حتا: نحترم فريق الشارقة، وطموحنا تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، لتحسين وضع فريقنا في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز