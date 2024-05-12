العروبة يصل للنقطة 73 ومسافي يعرقل «النواخذة» في «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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واصل فريق العروبة الصاعد لدوري أدنوك للمحترفين مشوار التألق في دوري الدرجة الأولى «الهواة» بفوزه أمس على ضيفه الظفرة بنتيجة 3 - 1 في ختام مباريات الجولة 31 للدوري ووصل إلى النقطة 73. أحرز الثلاثية فاكوندو فونتينا «هاتريك» في الدقائق 35 و 43 و(45+4) فيما سجل للخاسر بافلوف في الدقيقة 71.

وعرقل مسافي مضيفه دبا الفجيرة وتعادل معه 1-1 بعد مباراة مثيرة، تقدم «النواخذة» بهدف جاسما في الدقيقة 11 وأدرك مسافي التعادل عن طريق عيسى علي في الدقيقة (45+3)، وتراجع دبا للمركز الثالث برصيد 57 نقطة، وتعادل غلف يونايتد مع غلف اف سي بنتيجة 3-3، أحرز لغلف يونايتد كل من ريتشارد وجولي هودجس وراشد حسن ولغلف اف سي كل من محمود صبحي «هدفين» والبرازيلي ألفيس.

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