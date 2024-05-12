الشارقة يضع بني ياس تحت التهديد

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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نجح فريق الشارقة في العودة لنغمة الانتصارات بعد 76 يوماً، وللمرة الأولى بعد 9 مباريات متتالية، منها 7 مباريات في الدوري، منذ الفوز الأخير للفريق على حساب اتحاد كلباء في الجولة 14 في فبراير الماضي.

وصدر الشارقة الذي حافظ على موقعه في المركز السادس، القلق لبني ياس الذي تجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز العاشر، بفارق نقطة واحدة عن اتحاد كلباء وخورفكان في المركزين الـ 11 والـ 12، و8 نقاط عن الإمارات قبل الأخير، ليعود «السماوي» إلى ضغط تهديد الهبوط خاصة وأن الإمارات لديه مباراتين مؤجلتين، فيما يملك بني ياس مباراة مؤجلة.

وأكد الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة أنه يسعى لإنهاء الموسم بشكل جيد وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات الأخيرة بعد سلسلة من النتائج السلبية مؤخراً، مشيراً إلى أن الفريق نجح في تسجيل 3 أهداف في مرمى بني ياس ولكن هناك سلبيات عدة ظهرت على أداء الفريق رغم الفوز.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء:«بالرغم من أن الفريقين كانا بعيدين عن الضغوط إلا أن المباراة جاءت مشحونة وتنافسية للغاية وشهدت إثارة وحماساً من الطرفين، وسعى كل فريق لتحقيق الفوز، وعانينا أمام فريق جيد مثل بني ياس خاصة في الشوط الثاني».

أداء

وأضاف:«بالفعل سجلنا 3 أهداف وهو أمر إيجابي إلا أننا عانينا من سلبية استقبالنا لأهداف سريعة للغاية ووضعنا أنفسنا تحت الضغط، وبالتأكيد بعد النتائج السلبية في الفترة الأخيرة شعر اللاعبون بنوع من الضغط خوفاً من الخسارة، وحاولوا ختام الموسم بصورة إيجابية».

من جانبه، عزا السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس خسارة فريقه إلى سوء الحظ الذي لازم الفريق في المباراتين الأخيرتين، مؤكداً أن الفريق يقدم أداء جيداً ولكنه يفشل في تحقيق نتيجة جيدة.

وقال:«حدث نفس سيناريو المباراة الماضية أمام الجزيرة، وبعدما قدمنا أداء جيداً ولكن الحظ لا يقف بجانبنا، ونبذل أقصى جهد من أجل الفوز، وحصلنا على العديد من الفرص على مدار شوطي اللقاء بعد أداء هجومي وسنحت لنا فرص محققة للتسجيل ولكننا لم نستطع ترجمتها إلى أهداف وإدراك التعادل نتيجة سوء الحظ».

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