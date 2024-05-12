علي خصيف: الوقت الفعلي في مباراتنا أمام خورفكان لم يتجاوز 25 دقيقة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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انتقد علي خصيف، حارس مرمى الجزيرة وقائد الفريق، التوقف الذي صاحب مباراة فريقه مساء أول من أمس أمام خورفكان في اللقاء المؤجل من الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 3-3، موضحاً أن الوقت الفعلي للمباراة لم يتجاوز 25 دقيقة.

وقال خصيف: لا أريد الحديث عن التحكيم، لأن ذلك ليس أسلوبنا، على العكس تماماً نحن نشجع الحكم المواطن وندعمه، ونادي الجزيرة أول فريق يدعم الحكام ويفرح بتألقهم، لكن ما شاهدناه أن الحكم أوقف اللعب كثيراً، هذه الطريقة أخرجت الفريق من أجواء المباراة لأننا نحب أن نلعب كرة قدم وهذا لا يمكن مع التوقف المتكرر الذي أضاع أهدر علينا الكثير من الوقت.

وأشار قائد الجزيرة إلى أنه لا يعاتب خورفكان باعتبار أنه مارس حقه في تأخير الزمن، لأنه، يعرف أسلوب الجزيرة ورغبته في اللعب، وأضاف: منذ الدقيقة الأولى كان واضحاً أن خورفكان يريد أن يهدر الوقت.

وهذا أثر على زمن اللعب لذلك نتمنى من الحكام مراجعة حساباتهم حتى لا نسمع أن الحكم الأجنبي أدى بشكل أفضل، لأننا نفرح عندما يتألق حكمنا المواطن وينجح في إدارة المباريات بشكل جيد، ولأن مصلحة الفرق في استمرار اللعب دون توقف حتى تحقق أفضل النتائج عندما تشارك في المنافسات الخارجية.

حسم

وعاد علي خصيف، وأكد أنهم كلاعبين تقع عليهم مسؤولية انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي رغم كل شيء، موضحاً أن فريقه كان عليه حسم اللقاء منذ البداية، مشيراً إلى أن هنالك أسباباً أدت إلى عدم الفوز منها تعطيل اللعب الذي أثر على مردود زملائه، وقال حارس مرمى الجزيرة: صحيح أننا لم نقدم المستوى المطلوب ولكن ما يحسب لنا أننا قاتلنا حتى آخر لحظة واجتهدنا في المباراة وكما ذكرت هنالك أسباب أدت إلى عدم فوزنا بالنقاط الثلاث وبإذن الله ننجح في التعويض خلال الجولات المقبلة.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 28 نقطة بتعادله أمام خورفكان مؤمناً المركز السابع في روليت الدوري، فيما ارتفع رصيد خورفكان إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر من الفرق التي يطاردها شبح الهبوط رغم أفضليته على الإمارات بفارق 6 نقاط ولكن الأخير لديه مباراتين مؤجلتين أمام البطائح والعين.

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