شباب الأهلي بطلاً لكأس أشبال الطائرة «أ»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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توج فريق الأشبال للكرة الطائرة بنادي شباب الأهلي، بطلاً لكأس الأشبال «أ» بعد مشوار طويل وصعب من المنافسة في البطولة التي أقيمت بمشاركة 16 نادياً، وبدأ فيها «الفرسان» طريقهم نحو اللقب، بالفوز على خورفكان في الدور ثمن النهائي 3-0، وكرر الفوز بالنتيجة نفسها على فريق المدام في الدور ربع النهائي، ثم فاز على الجزيرة في نصف النهائي 3-1، وعلى الوصل في المباراة النهائية بالنتيجة نفسها.

ومثل شباب الأهلي في البطولة اللاعبون محمد حسين، علي راشد موسجي، حمدان ربيع نصيب، عمر يوسف محمد، كريستيان اليكساندرو، بارسا أمير، حسام محمد كمال، إبراهيم عيسى إبراهيم، حسين علي محمد، راشد سعيد محمد، فهد يوسف محمد، ماجد منصور محمدي، منصور خالد الحمادي، أحمد محمود أحمد، عبد العزيز محمد الزعابي فارس محمد علي، بدر علي بوس، حسن يونس البلوشي، فاضل موسى المازمي، محمد خالد محمد، وضم الجهاز الفني والإداري كلاً من عدنان سمحان مشرف المراحل السنية، ومحمد عنتر علي مدرب الفريق، ومنصور عبد الله محمد مساعد المدرب، وعبد الرحمن محمد آل علي إداري الفريق، والدكتور طه محمد صديق بكر طبيب الفريق.

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