كريسبو: خسرنا شوط وهناك آخر بملعبنا ووسط جمهورنا

المصدر: متابعة-طلحة عبد الله

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أكد المدرب الأرجنتني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، أن فريقه خسر شوط وتبقى شوط آخر في نهائي المسابقة القارية بملعبنا ووسط جمهورنا ولا تزال الفرصة مواتية لتحقيق التطلعات، لافتا إلى أنهم افتقدوا للشراسة في الشوط الثاني، وقال: سنحلل ما حدث في المباراة اليوم مع العمل على تصحيح الأخطاء حتى يظهر فريقنا بصورة مختلفة في اللقاء.

وعن سبب اجراء تبديلات في صفوف الفريق لانعاش الناحية الدفاعية رغم أن بعض اللاعبين بدا عليهم الإرهاق، أوضح كريسبو أنه لم يجرى تبديلا لأنه كان يرى أن الفريق لم يكن في حاجة لهذا التبديل و اللاعبين قادرون على متابعة اللعب حتى النهاية وفعلا لعبوا بشكل جيد والدليل أنهم صنعوا فرصا عدة بعد هدف التعادل الذي سجله الفريق الياباني ولكنهم لم يوفقوا في ترجمتها إلى أهداف.

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