لاعبو العين يتأسفون للخسارة أمام يوكوهاما ويعدون بالتعويض في الإياب

المصدر: متابعة- طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

عبر عدد من لاعبي العين عن أسفهم للخسارة التي تعرضوا لها أمام يوكوهاما اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد أن تقدموا بهدف في الشوط الأول ووعدوا بالتعويض في لقاء الإياب يوم 25 مايو الجاري على ملعب استاد هزاع بن زايد، وأكد بندر الأحبابي، قائد فريق العين، وقال: لا يزال هناك شوط ولدينا فرصة كبيرة في ملعبنا وعلينا أن نستعد جيدا ويمكننا التعويض بسهولة بالهدوء والقتال، وعلينا أن نجتهد ونكافح لأنه في مثل هذه البطولات يجب أن يكون المجهود مضاعفا في ملعبنا.

وأوضح خالد عيسى، حارس مرمى العين أنهم كانوا يطمحون في نتيجة إيجابية خارج الديار أقلها التعادل، ولكن لم يحالفهم التوفيق، وقال: علينا أن نضاعف جهودنا أكثر في لقاء الإياب، خصوصا وأن النتيجة ليست سيئة ولكن فريقنا لم يخرج بالنتيجة المطلوبة، فقد بالغنا في الدفاع، وقد حاولنا توجيه المباراة لمصلحتنا، ونشكر جمهور العين ونعتذر لهم على الخسارة ولكن الأمور لم تنته وسنسعي للتعويض في لقاء الإياب

وبدوره أكد محمد عباس، عن شكره لجمهور العين الذي حضر وساند من المدرجات في ملعب المباراة، وقال كان علينا أن نكون أكثر تركيزا فالأهداف التي ولجت مرمانا جاءت من أخطاء فردية، ولا يزال هناك شوط آخر على ملعبنا وأمام جمهورنا وسنعمل من خلاله على التعويض.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز