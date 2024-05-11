العين يخسر 1-2 أمام مضيفه يوكوهاما الياباني في ذهاب نهائي آسيا

المصدر: متابعة- طلحة عبدالله

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خسر العين 1-2 أمام مضيفه يوكوهاما أمام 60 ألف متفرج امتلأ بهم ملعب المباراة التي جرت اليوم على ملعب استاد يوكوهاما الدولي، وأنهي العين الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله محمد عباس في الدقيقة 13، وفي الشوط الثاني عاد أصحاب الأرض وسجلوا هدفين عن طريق كل من أساهي أوكاتا في الدقيقة 72، وكوتا في الدقيقة 84، وسيلتقي الفريقان في إياب النهائي يوم 25 مايو الجاري على ملعب استاد هزاع بن زايد.

تطلعات

دخل لاعبو العين إلى ملعب المباراة وهم يدركون أنهم أمام فرصة مثالية لكتابة التاريخ واستعادة المجد الآسيوي، متطلعين لتحقيق أفضل نتيجة يمكن أن تعزز من حلم التتويج باللقب قبل لقاء الإياب على ملعبهم بإستاد هزاع بن زايد في 25 مايو الجاري، وبدأت المباراة بحذر من الجانبين مع بعض المحاولات اليابانية والتي افسدها دفاع العين، والمقابل ظهرت أول فرصة عيناوية بعد مرور خمس دقائق عندما سدد عباس كرة مرت إلى جوار القائم .

العين يتقدم

بعد هدوء استمر لأكثر من عشر دقائق من جانبه ظهر المغربي المرعب سفيان رحيمي، وانطلق بسرعته المعهودة لينفرد بالمرمى ويسدد كرة اصطدمت بالحارس وعادت لتجد محمد عباس، الذي عالجها بتسديدة في المرمى مانحا ممثل الإمارات الهدف الأول وسط فرحة الجماهير العيناوية الحاضرة في المدرجات، وبعدها بدقيقة طالب لاعبو يوكوهاما بركلة جزاء بحجة عرقلة زميلهم داخل المنطقة لكن الحكم الذي كان قريبا أمر بمتابعة اللعب، وأيدته تقنية الفيديو.

عيسى يتألق

بحلول الدقيقة 25 كاد خطأ غريب من متوسط الميدان يحيى نادر، أن يكلف العين هدف التعادل عندما مرر الكرة أمام مرماه ليجدها المهاجم الياباني ويسدد كرة قوية من مسافة قريبة ليتألق الحارس خالد عيسى كعادته دائما ويبعدها إلى ركلة زاوية لم يستفد منها أصحاب الأرض الذين عادوا ليهددوا المرمى العيناوي مرة أخرى بتسديدة قوية أبعدها خالد عيسى وأبقى على تقدم فريقه.

تقنية الفيديو تنقذ يوكوهاما

انقذت تقنية الفيديو فريق يوكوهاما من الهدف الثاني الذي سجله بلاسيوس في الدقيقة 29 بعد أن أثبتت أنه كان في وضع متسلل قبل التسجيل، ليعود الحكم ويلغيه، ومرة أخرى عاد الحارس العملاق خالد عيسى لينقذ مرماه من هدف ياباني اثر تسديدة من مسافة قريبة جدا ارتمى عليها وأبعدها إلى ركلة زاوية، ثم عاد المرعب سفيان رحيمي، لينطلق بالكرة متجاوزا الجميع غير أنه سدد الكرة بين يدي الحارس الياباني مهدرا فرصة محققة، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدف دون مقابل.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني اندفع لاعبو يوكوهاما إلى الهجوم لادراك التعادل في وقت مبكر لكن دفاع العين كان يقظا وافسد نوايا أصحاب الأرض، وكاد سفيان رحيمي أن يضيف هدفا ثانيا بعد انفراده بالمرمى غير أن الحارس الياباني تدخل وانقذ مرماه من هدف ثاني بعد مرور سبع دفائق من هذا الشوط، ورد أصحاب الأرض بهجمة انتهت بين يدي الحارس خالد عيسى، وقاد العين هجمة منظمة ووصل لاعبوه حتى منطقة الجزاء ولكن عبدالكريم تراوري لم يكن دقيقا في التمرير لتمر الكرة من بين الجميع إلى خارج الملعب.

سيطرة يابانية

مع مرور الوقت بدا فريق يوكوهاما أكثر استحواذا وسيطرة على الكرة بينما تراجع العين نوعا ما إلى منطقته ليعتمد على الهجمات المرتدة، وصحح يحيى نادر خطأ أرتكبه أمام مرماه بابعاده الكرة التي خطفها المهاجم الياباني قريبا من مرمى خالد عيسى، بينما أبعد خالد الهاشمي كرة عرضية خطيرة بطريقة فدائية، كما تألق عبد الكريم تراوري في ابعاد الخطر مرة أخرى بتدخله في الوقت المناسب قبل أن تصل الكرة للمهاجم الياباني.

يوكوهاما يعود

اثمرت محاولات أصحاب الأرض المستمرة في ادراك التعادل من كرة عرضية حولها أساهي أويناكا، برأسه في المرمى لتغالط الحارس خالد عيسى وتلج المرمى وسط غياب التغطية الدفاعية المناسبة، ورفع هدف التعادل معنويات أصحاب الأرض وجماهيرهم لتتعدد محاولاتهم الوصول لمرمى العين مرة ثانية وتضيع لهم أكثر من فرصة قبل أن يسجلوا هدفهم الثاني في غفلة من دفاع العين.

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