هيئة الرياضة تنظم المعرض المجتمعي الأربعاء

المصدر: دبي - البيان

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تنظم الهيئة العامة للرياضة، المعرض الرياضي المجتمعي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع للعام الثاني على التوالي، يومي الأربعاء والخميس المقبلين في مقرها بدبي، بهدف تعزيز الرياضة المجتمعية ونشر الثقافة الرياضية وتشجيع النشاط البدني بالمجتمع حتى تصبح الرياضة أسلوب حياة.

ويعكس المعرض استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى تحفيز وتمكين فئات المجتمع لممارسة الرياضة من خلال توفير فرص للمشاركة في الأنشطة الرياضية والترويج لأهمية اتباع أسلوب حياة صحي ونشط.

وسيشمل المعرض فعاليات متعددة منها عروض التوعية، والمسابقات الرياضية المتنوعة، والعروض الرياضية بهدف تعزيز التواصل المجتمعي والتفاعل الإيجابي.

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