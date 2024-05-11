العين ضيف يوكوهاما الياباني في ذهاب نهائي أبطال آسيا اليوم

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

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يحل العين، ممثل الإمارات، في دوري أبطال آسيا لكرة القدم في الثانية من بعد ظهر اليوم «بتوقيت الإمارات»، ضيفاً على يوكوهاما مارينوس الياباني، على ملعب الأخير في ذهاب نهائي البطولة ، تطلعاً لإعادة كتابة التاريخ،واستعاده مجده القاري.

ويدخل «الزعيم» المباراة حاملاً أحلام وتطلعات الشارع الرياضي الإماراتي بالصعود إلى منصة التتويج الآسيوية، للمرة الثانية في تاريخه، والحصول على النجمة الثانية، بعد أن حصد اللقب الأول للبطولة بنظامها الحالي في وقت سابق من عام 2003، ويطمح إلى الحصول على آخر ألقابها قبل أن تتحول إلى النظام الجديد بداية من النسخة المقبلة.

ويلعب العين اللقاء متسلحاً بالثقة والتحدي وروح المسؤولية، التي اكتسبها من الدعم اللامحدود من قادته، فضلاً عن مساندة كبيرة من عشاقه ومحبيه جماهير الكرة الإماراتية، وهو يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، بما يضمن له مواجهة مريحة في موقعة الإياب، التي يحتضنها استاد هزاع بن زايد 25 مايو الجاري.

وهي المرة الثانية التي يخوض فيها الفريق مباراة الإياب في النهائي الآسيوي على ملعبه بعد عام 2016 عندما واجه جيونبك الكوري الجنوبي، وكان قريباً من تحقيق اللقب والاحتفال به بأرضه، ووسط جمهوره، غير أنه لم يوفق بعد إهدار مهاجمة البرازيلي الأسبق دوغلاس ركلة جزاء في تلك المباراة.

تحكيم قطري

وكلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم قطري لإدارة المباراة، بقيادة سلمان أحمد فلاحي، ويعاونه رمضان النعيمي، وماجد الشمري، وتم اختيار محمد الشمري حكماً رابعاً، وطالب المري، حكماً مساعداً احتياطياً، وخميس محمد المري حكم فيديو، وعبدالله المري حكم فيديو مساعد.

التدريب الرئيس

وكانت بعثة العين وصلت الأربعاء إلى مدينة يوكوهاما، معقل الفريق الياباني، وأجرى الفريق، مساء أمس، تدريبه الرئيس على ملعب اللقاء تحت قيادة مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو، الذي أخضع اللاعبين لتمارين واختبارات متنوعة في تطبيق وتنفيذ التكتيك وأسلوب اللعب، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة المباراة.

أوراق رابحة

ويعول المدرب كريسبو على أكثر من ورقة رابحة، لتحقيق أفضل نتيجة في لقاء اليوم، بقيادة المغربي سفيان رحيمي هداف البطولة حتى الآن، والذي أبدع مع الفريق في مراحل البطولة المختلفة خصوصاً أمام النصر والهلال السعوديين في ربع ونصف النهائي على التوالي بإحرازه ستة أهداف بشباك الفريقين ذهاباً وإياباً، بواقع ثلاثة أهداف في كل مرمى سعودي، وبجواره قائد الفريق بندر الأحبابي، ولاعب متوسط الميدان وصانع ألعابه كاكو، وزميله في الوسط بلاسيوس، بالإضافة لحارس المرمى خالد عيسى، وكوكبة من النجوم العيناوية.

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