دبا الحصن يعبر الذيد ويسترد وصافة «الهواة»

المصدر: الذيد - محمد فضل

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استرد فريق دبا الحصن وصافة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، أمس، بفوزه الصعب على الذيد بهدف دون رد في الجولة 31، أحرز الهدف اللاعب البديل كيكوي جيسوس في الدقيقة 69، ووصل الحصن إلى 58 نقطة.

وتعادل يونايتد والحمرية بنتيجة 4 - 4 أحرز رباعية يونايتد كل من بيدرو «هدفين» ولويس مارسيلو وبابي بكاري، فيما أحرز للحمرية كل من جيلهرام كاسترو ومحمد إبراهيم وإبراهيم هارونا وعبدالله خلفان «في الوقت بدل من الضائع».

وفاز العربي على سيتي 4 - 2، سجل للفائز كل من حمد إبراهيم وراشد عيسى وفاندر فييرا، وللخاسر مامادو بامبا وراشيدوف.

وتعادل الجزيرة الحمراء والتعاون 2-2 أحرز للجزيرة الحمراء صديقي تراوري «هدفين» وللتعاون الكسندر ميدرويس «هدفين».

من ناحية أخرى تقام اليوم 3 مباريات في الجولة ،ويلعب العروبة الصاعد إلى دوري أدنوك للمحترفين مع الظفرة، ومسافي مع دبا الفجيرة وغلف يونايتد مع غلف إف سي.

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