الجماهير تزحف وراء «الزعيم» للعودة بالنصر

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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ينتظر أن يحظى العين ممثل الوطن بالبطولة الآسيوية، بمساندة جماهيرية قوية من مدرجات الملعب في مباراته اليوم أمام مضيفه يوكوهاما الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

حيث غادرت أعداد كبيرة من الجماهير الإماراتية إلى طوكيو لمؤازرة الفريق، إلى جانب جماهير الجالية الإماراتية والعربية المتواجدة في يوكوهاما، والتي ينتظر أن تقف إلى جانب ممثل العرب في البطولة القارية. وعبرعدد من الجماهير عن التفاؤل بفوز «الزعيم» في موقعة الذهاب والعودة بالنصر.

وازدحم مطار العين الدولي، أمس، بحشود من الجماهير المتجهة لمؤازرة العين في مهمته الوطنية، بعد توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، ومتابعة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، بتوفير طائرتين للجماهير العيناوية، ومحبي كرة القدم الإماراتية الراغبين في مساندة «الزعيم» أمام يوكوهاما في مباراة الذهاب.

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