كريسبو: عازمون على حصد اللقب الآسيوي

المصدر: طوكيو- البيان

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أعرب المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق العين، عن فخره واعتزازه بنتائج فريقه في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وقال:

عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام يوكوهاما في مباراة ذهاب النهائي الآسيوي في خطوة مهمة تؤكد عزمنا على حصد اللقب الآسيوي ،وإنني سعيد بمواجهة فريق جيد وقوي ومميز بالنهائي.

وحول الضغوط التي يعيشها الفريق قبل مباراة ذهاب النهائي، قال: الوصول لنهائي أقوى مسابقة قارية ليس أمراً سهلاً والشعور بالضغوط أمر وارد ،ونعيش حالياً لحظات رائعة وتاريخية وعلينا أن نظهر مشاعر الفخر ونقاتل من أجل تحقيق هدفنا.

وحول إصابة إيرك، قال: الواقع يؤكد أنه يستحق التواجد في النهائي ولكن يتوجب علينا أن ننتظر حتى آخر لحظة للوقوف على مدى جاهزيته وبكل تأكيد إن لم يكن جاهزاً بنسبة 100 % فلن ندفع به.

وأضاف: نحترم جميع منافسينا وندرك جيداً أننا نواجه فريقاً قوياً ومنظماً ولكن تركيزي يقتصر على تجهيز فريقي لتحقيق هدفه في ذهاب النهائي أمام يوكوهاما.

وحول رأيه في نظام نهائي المسابقة قال: نظام الذهاب والإياب مؤشر على أن المواجهة تستمر 180 دقيقة ومن المحتمل أن تواجه خلال النصف الأول «الذهاب» ظروفاً مختلفة أو تحديات عدة والعكس ربما يحدث في الإياب ولكنني أثق في لاعبي فريقي وأحظى بكل الدعم في النادي.

وعن ذكريات لقائه مع هاري كيويل، مدرب يوكوهاما في نهائي دوري أبطال أوروبا ، قال: لم أنم في تلك الليلة ولكن من الجيد أن التقي مدرب يوكوهاما مرة أخرى في نهائي دوري للأبطال بعد أن التقينا سابقاً كلاعبين في أوروبا، ولكننا سنتواجه في آسيا كمدربين وفي ظروف ووضعية مختلفة.

وقال الكوري الجنوبي، بارك يونغ - وو لاعب العين: فخورون بالوصول للنهائي وثقتنا كبيرة في أنفسنا لتحقيق طموحاتنا وإسعاد جماهيرنا. وحول الفرق في اللعب بين فرق الشرق والغرب، قال: اللعب في شرق آسيا يختلف عن الغرب ولكن كرة القدم تتحدث لغة واحدة ونحن جاهزون لمواجهة يوكوهاما يوم غدٍ وسنعمل على العودة من هنا بالنتيجة الإيجابية.

فرصة من ذهب

رغم خروج العين تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو من جميع المسابقات المحلية، والتي كان آخرها خسارته نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أمام غريمه التقليدي الوحدة، غير أنه أمام فرصة من ذهب لن تتكرر لتعويض هذه الإخفاقات، في حال التتويج مع الفريق بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ليكون أحد أكبر الرابحين، ويصبح ثاني مدرب يحقق اللقب القاري بعد الفرنسي الراحل عبد الكريم ميتسو، الذي قاد الفريق البنفسجي للتتويج عام 2003.

وكان كريسبو «49 عاماً» تولى قيادة الجهاز الفني للعين في نوفمبر من العام الماضي، قبل تمديد عقده في مارس الماضي، ورغم عدم توفيقه مع الفريق على المستوى المحلي، غير أنه نجح في إكمال مشوار خلفه الهولندي ألفريد شرودر بدوري أبطال آسيا، وقاد الفريق للنهائي متجاوزاً اثنين من أكبر الفرق المرشحة للقب، وهما النصر والهلال السعوديان بكل زخمهما وصفوفهما المحتشدة بنجوم عالميين.

وخلال 39 مباراة قاد فيها العين بجميع المسابقات نجح كريسبو في قيادة الفريق للفوز في 17 مباراة، والتعادل في 6، كما خسر الفريق معه في 15 مباراة، وهو ما اعتبره أنصار العين محصلة بعيدة عن التوقعات، غير أن المدرب عوض الإخفاقات المحلية بالوصول لنهائي البطولة القارية، وهو ما خفف عنه حدة الانتقادات، وحالياً يتطلع إلى حصول الفريق على اللقب القاري.

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