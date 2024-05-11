مكاسب كبيرة تنتظر العين عند التتويج

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تعد مشاركة العين في النهائي القاري الكبير حالياً هي الرابعة للفريق، إذ سبق له الوصول للنهائي في ثلاث نسخ سابقة كانت الأولى عام 2003 وفازحينها باللقب، بينما حل وصيفاً في نسختي 2005، و2016، وفي النسخ الثلاث قدم العين شخصية البطل وكان منافساً شرساً حتى النهائي.

وأمام رجال العين فرصة تاريخية لتحقيق مكاسب عدة في حال صعود منصة التتويج وتحقيق اللقب الآسيوي، ففضلاً عن الجوائز المالية فسيضمن الحصول على اللقب والتأهل مباشرة إلى كأس العالم للأندية 2025، ممثلاً عن قارة آسيا بجانب الهلال السعودي، وأولسان الكوري الجنوبي، وأوراوا ريد دايموندز الياباني، وإلى كأس القارات 2024، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا «النخبة» في نسخته الجديدة بالعام المقبل، إلى جانب أن العين سيكون أنقذ موسمه وخرج منه بالغنيمة الأكبر بعد أن خسر المنافسة على البطولات المحلية.

ويعتبر فريق يوكوهاما الطرف الثاني في مواجهة اليوم هو الفريق الياباني الثاني الذي يلتقيه العين في البطولة الآسيوية بعد فريق ناغويا غرامبوس، الذي سبق وواجهه في مرحلة المجموعات عام 2011، وخسر أمامه 0 - 4 في لقاء الذهاب باليابان، وفاز عليه في لقاء الإياب بنتيجة 3 - 1. ويسعى يوكوهاما، الذي يظهر للمرة السادسة بالبطولة الآسيوية للحصول على اللقب الآسيوي لأول مرة في تاريخه.

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