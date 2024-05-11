سلطان بن حمدان: بصمة واضحة لجمهور العين في التشجيع المثالي

المصدر: طوكيو- البيان

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بدت الأجواء في معسكر العين، بمقر إقامة البعثة في يوكوهاما اليابانية، مثالية بفضل الوجود الدائم والاهتمام الكبير من الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، رئيس بعثة «الزعيم» في اليابان، حيث ظل يعزز حضوره، الإيجابية وروح العائلة الواحدة بين أعضاء البعثة.

وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، لوسائل إعلام يابانية، إن الرعاية السامية والاهتمام الكبير الذي يحظى به نادي العين من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، يمثل دافعاً مهماً للفريق من أجل تحقيق الطموحات المرجوة وحصد البطولة الآسيوية.

استقبال

واستقبل رئيس اللجنة التنفيذية، بمقر إقامة بعثة العين أمس، شهاب أحمد الفهيم،السفير فوق العادة والمفوض لدولة الإمارات لدى اليابان، مشيداً بالدور المهم الذي ظلت تضطلع به السفارة وأعضاء السلك الدبلوماسي في تقديم كل أسباب الراحة لممثل الوطن في مهمته الوطنية والجماهير القادمة من الدولة والجماهير المقيمة باليابان.

جمهور

وامتدح الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، جمهور العين الذي نجح في وضع بصمة رائعة في الملاعب المحلية والقارية بمظهره الحضاري وتشجيعه المثالي والتعامل بروح رياضية، الأمر الذي يبعث على الفخر والاعتزاز لكل منتمٍ لهذا النادي الكبير.

منظومة

وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان بجهود المنظومة الرياضية من مؤسسات رياضية ممثلة في اتحاد الكرة ورابطة المحترفين والأندية بالإضافة إلى الطرح المتوازن والواقعي عبر حسابات النادي الرسمية ووسائل الإعلام الإماراتية ومواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي ساهم في توفير كل الدعم لممثل الدولة طوال مشواره القاري وقال:نسأل الله،السداد والتوفيق.

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