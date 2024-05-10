علي بن عباد: العروبة يخوض «ذهاب المحترفين» بملعب بديل

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أكد علي مبارك بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة أن فريقه سيخوض مباريات دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الكروي المقبل بملعب بديل «لم يسمه» لحين الانتهاء من التجهيزات الحالية التي تقام على ملعب خليفة بن زايد الرئيسي بنادي العروبة، وقال: نتوقع أن يكون ملعب العروبة جاهزاً خلال شهر ديسمبر المقبل.

ولمح علي بن عباد إلى استمرارية الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي البرتو بيريرا الذي قاد العروبة للصعود لدوري المحترفين لموسم آخر، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة لديه تجربة حدثت مع انطلاقة الموسم الحالي مع مدرب آخر بدأ الموسم مع الفريق لكنه أخل بالعقد المبرم بين الطرفين من أول أسبوع، و«هرب» للتوقيع مع نادٍ من دولة خليجية ليتولى بيريرا زمام الأمور وينجح في قيادة العروبة لدوري الأضواء والشهرة للمرة الثانية خلال 3 مواسم.

وأشار رئيس النادي إلى أن مجلس إدارة العروبة واللجنة الفنية يحرصان دائماً على اختيار اللاعبين المميزين ويكون التركيز على تاريخ اللاعب وإمكاناته إلى جانب حاجة الجهاز الفني للاعب في الخانة المعنية ونعتمد على نوعية اللاعب وليس الكم، لافتاً إلى أنهم استعاروا عدداً من اللاعبين على رأسهم المالي الحساني تامبورا لاعب منتخب مالي وخورفكان إلى جانب زميله السنغالي محمد ديوب والبرازيلي سايمون وقدم ثلاثتهم موسماً ناجحاً مع العروبة مع بقية زملائهم اللاعبين الذين وضعوا الفريق الأخضر مع مصاف أندية دوري أدنوك للمحترفين.

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