الشارقة يستعيد ذاكرة الانتصارات بفوز مثير على بني ياس

المصدر: أبوظبي-محمد صادق

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استعاد الشارقة ذاكرة الانتصارات الغائبة بعد 9 مباريات متتالية لم يتذوق فيها طعم الفوز، بتغلبه على بني ياس 3-2، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الشامخة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 19 بدوري أدنوك للمحترفين.

ورفع الشارقة رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، فيما بقى بني ياس في المركز العاشر بـ 22 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدف سجله سالم صالح بعد مراوغة داخل المنطقة في الدقيقة 37، إذ لم يشهد الشوط فرص حقيقية كثيرة على المرميين باستثناء فرصة لبرستيج مبونغو لاعب بني ياس في الدقيقة 19، بينما حرمت العارضة سيفيري من إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 41.

وعلى عكس الشوط الأول جاءت بداية الشوط الثاني مثيرة، وشهد تسجيل 4 أهداف في غضون 6 دقائق، بعدما عزز موسى ماريغا تقدم الشارقة بهدف جميل من تسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 46.

ورد برستيج مبونغو سريعاً بهدف تقليص الفارق لبني ياس في الدقيقة 49.

وعاد ماريغا ليوسع الفارق مجدداً بالهدف الثاني له والثالث لفريقه برأسية في الدقيقة 51.

واستمرت الإثارة بعدما نجح غاستون سواريز في تسجيل هدفاً من قذيفة صاروخية من مسافة بعيدة سكنت شباك الحارس عادل الحوسني في الدقيقة 53.

وسنحت أكثر من فرصة لبني ياس لتعديل النتيجة ولكن لم يستغلها الفريق لتنتهي المباراة بفوز الشارقة.

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