اوليفيرا ينقذ الجزيرة من الخسارة أمام خورفكان في الثانية الأخيرة

المصدر: أبوظبي-أحمد عيسى تصوير سيف لكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعادل الجزيرة وضيفه خورفكان 3-3 خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في المواجهة المؤجلة ينهما من الجولة 19 لدوري ادنوك للمحترفين، والذي شهد صراعا قويا على النقاط الثلاث، وكانت المباراة تمضي نحو فوز "النسور" لكن برونو دي أوليفيرا مهاجم الجزيرة أنقذ فريقه من الخسارة في الثانية الأخيرة بإحراز هدف التعادل الذي يعتبر نتيجة خاسرة للفريقين، من واقع رغبة كل فريق وحاجته للفوز، بالنتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، وخورفكان إلى 21 نقطة بالمركز 12.

وخلال اللقاء، قدم الفريقان مستوى فوق الوسط، بعد أن إعتمدا على أسلوب اللعب المفتوح بحثا عن الإنتصار، وبعد عدة هجمات متبادلة نجح "فخر ابوظبي" في إحراز هدف التقدم عن طريق نيسكينز كيبانو في الدقيقة 12 بتمريرة رائعة من زميله اليخاندرو بوزيلو، ولكن خورفكان رفض الأستسلام ونجح في إدراك التعادل بواسطة ثولاني سيريرو في الدقيقة 20، لتشتعل المواجهة بهجوم متبادل ضاعت على إثره عددا من السوانح لتنتهي الحصة الأولى بالتعادل الإيجابي.

وعاد الفريقان أكثر قوة في الشوط الثاني الذي جدد فيه الجزيرة تقدمه بالهدف الثاني بتهديفة قوية من أبوبكر كامارا، خدعت أحمد حمدان حارس مرمى "النسور" وسكنت الشباك في الدقيقة 49 الشي الذي جعل الفريق الضيف يستشعر الخطورة، وينتزع الأفضلية من مضيفه لتعديل النتيجة للمرة الثانية، وسرعان ما عادت المواجهة متكافئة بين الطرفين، مع تواصل المد الهجومي الذي منح خورفكان التعادل من ركلة جزاء نفذها لورنسي في الدقيقة 70.

وفي الدقائق الأخيرة إحتسب قاضي الجولة ركلة جزاء لخورفكان بعد العودة لتقنية الفيديو، أضاف بها محمد عوض الله هدف التقدم الثالث في الدقيقة 88، لتشتعل المباراة في دقائقها الأخيرة والزمن الإضافي الذي شهد في الثواني الأخيرة هدف التعادل الثالث للجزيرة بواسطة برونو دي أوليفيرا والذي أعقبه مباشرة صافرة النهاية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز