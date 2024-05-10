عجمان يتخطى البطائح في الشوط الثاني ويتقدم للمركز الثامن

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

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قفز عجمان للنقطة 27 وتقدم للمركز الثامن في دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه على ضيفه البطائح 2-0، في المباراة المؤجلة لحساب الجولة 19 والتي أقيمت باستاد راشد بن سعيد، وتراجع البطائح للمركز التاسع برصيد 26 نقطة، وسجل عجمان هدفي الفوز في الشوط الثاني.

جاءت المباراة سريعة وهجوم متبادل من الفريقين انعكس ايجابا في رفع إيقاع اللعب، وضاعت الفرصة الاولى في المباراة لصالح عجمان من علي مدن اصطدمت فيها الكرة بالعارضة، وفي المقابل ضاعت فرصتين للبطائح بعد فرصة عجمان عن طريق أناتولي، أخطرها صدها الحارس علي الحوسني، وعادت الفرص الثمينة لعجمان في منتصف الشوط للهداف وليد ازارو الذي وجد نفسه في مواجهة الحارس درويش محمد بعد خطأ دفاعي ولكنه سدد جوار القائم الأيسر.

ورد البطائح بهجمة مماثلة نتجت من خطأ مشترك بين الحارس علي الحوسني والمدافع عبد الرحمن راكان، ولكن أناتولي سدد في جسم المدافع وخرجت الكرة ركنية في الدقيقة 30، واستمر التعادل بلا أهداف حتى أنهى الحكم سلطان محمد صالح نهاية الشوط الأول.

جاء الشوط الثاني كـ سابقه، واستمر الهجوم المتبادل للطرفين حتى نجح وليد ازارو في كسر سلبية النتيجة بهدف رأسي في الدقيقة 63 من عكسية علي مدن الذي غادر بعد الهدف وحل مكانه روكي مارسيانو الذي تمكن من تعزيز تقدم عجمان بهدف ثانٍ في الدقيقة 74 عندما تابع الكرة التي سددها دودو وارتدت من الحارس درويش محمد، واجتهد البطائح لتقليص النتيجة ولكن صمود دفاع وحارس عجمان حال دون ذلك لتنتهي المباراة بهدفي الشوط الثاني لصالح "البرتقالي".

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