الاتحاد الآسيوي: مباراتان للعين ضمن أفضل 5 مواجهات في تاريخ نهائي الأبطال

المصدر: وام

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبرز 5 مباريات في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، أقيمت خلال العقدين الأخيرين، وذلك بمناسبة لقاء العين ويوكوهاما مارينوس الياباني غداً على استاد يوكوهاما الدولي، وسيكون آخر لقاء في مسيرة البطولة قبل تحولها إلى دوري أبطال "النخبة" بداية من الموسم المقبل.

تضمنت المباريات الخمس، مباراتين كان طرفهما فريق العين، الأولى موسم 2002 - 2003 عندما واجه فريق (بي إي سي تيرو ساسانا) التايلاندي، على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين، في أول ظهور لناد إماراتي في نهائي البطولة القارية الكبرى.

واستطاع العين تحقيق الفوز بهدفين دون رد، تحت أنظار مدربه الراحل برونو ميتسو الذي تابع المباراة من المدرجات، حيث أحرز سالم جوهر الهدف الأول في الشوط الأول، وأضاف محمد عمر الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وكان هذا الفوز حافزا لفريق العين للتتويج بأول لقب له في تاريخ البطولة، رغم خسارته إيابا في تايلاند بهدف وحيد.

وكانت المباراة الثانية موسم 2016، بين العين وفريق جيونبوك هيونداي موتورز الكوري، ورغم تقدم العين في الشوط الأول بهدف عن طريق الكولومبي دانيلو أسبريا، فإن الفريق الكوري نجح في إحراز هدفين في الشوط الثاني حسم بهما نتيجة المباراة لصالحه 2-1، وفي مباراة الإياب اكتفى العين بالتعادل 1-1 الذي لم يكن كافيا لإحراز اللقب.

أما باقي المباريات الخمس، فكانت لقاء سيؤول الكوري الجنوبي مع جوانجزهو الصيني عام 2013، وويسترن سيدني الأسترالي مع الهلال السعودي عام 2014، والهلال السعودي مع أوراوا ريد دايموندز الياباني عام 2019.

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