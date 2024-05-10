(فرحة بوخالد ) ترافق جماهير العين إلى اليابان (فيديو)

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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تداولت جماهير العين مقطع فيديو، ظهر خلاله عدد من أنصار الفريق البنفسجي في صالة مطار العين الدولي وهم برفعون لوحة زاهية كتب عليها بخط انيق (فرحة بوخالد) وأكدوا أن اللوحة التي تحمل (هاشتاق فرحة بو خالد) سترافقهم إلى اليابان ليتم رفعها على مدرجات ملعب المباراة، وحظي مقطع الفيديو ا بتفاعل لافت من الشارع الرياضي.

وازدحم مطار العين الدولي ب اعداد كبيرة من الجماهير الإماراتية المتجهة لمؤازرة العين في مهمته الوطنية، بعد توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، ومتابعة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، تقرر توفير طائرتين للجماهير العيناوية، ومحبي كرة القدم الإماراتية الراغبين في مساندة الزعيم أمام يوكوهاما الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم المقررة 11 مايو الجاري في طوكيو.



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