العين يختبر ملعب موقعة ذهاب نهائي الأبطال اليوم

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

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برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، وصلت صباح أمس إلى يوكوهاما اليابانية، بعثة فريق العين، ممثل الدولة في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على متن طائرة خاصة، أقلعت من مطار العين الدولي، بعد رحلة استغرقت نحو عشر ساعات، وأدى الفريق مراناً خفيفاً ومغلقاً مساء أمس، فيما سيؤدي مرانه الرئيس في الثانية من بعد ظهر اليوم على ملعب المباراة بإستاد يوكوهاما.

وكان في استقبال البعثة العيناوية لحظة وصولها مطار طوكيو هانيدا بمدينة يوكوهاما، شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان، وعدد من أعضاء السفارة، إضافة إلى مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونادي يوكوهاما، الفريق المضيف لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023 - 2024، بالإضافة إلى مسؤولي مقر إقامة العين في اليابان ولفيف من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

تأهب

ويتأهب الزعيم لمواجهة فريق نادي يوكوهاما الياباني يوم غدٍ في الثانية بعد الظهر بتوقيت أبوظبي، السابعة بتوقيت طوكيو، على استاد نادي يوكوهاما الدولي والذي يتسع لـ72 ألف مشجع، للعودة بالنتيجة الإيجابية للدولة في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وضمت بعثة فريق العين 23 لاعباً، هم خالد عيسى، محمد سعيد بوسندة، سلطان المنذري، بندر الأحبابي، كوامي أتون، خالد الهاشمي، سعيد جمعة، محمد علي شاكر، إيريك جورجينيس، خالد علي، منصور الشامسي، يحيى نادر، بارك يونغ-وو، أحمد برمان، خالد البلوشي، عبدالكريم تراوري، فلاح وليد، ماتياس بلاسيوس، محمد عباس، سلطان الشامسي، حازم محمد عباس، كاكوأليخاندرو، وسفيان رحيمي.

مشوار

سبق للعين أن وصل لنهائي البطولة القارية البارزة 3 مرات من قبل كانت الأولى عام 2003 وفاز باللقب، بينما حل وصيفاً في نسختي 2005، و2016، وفي النسخ الثلاث قدم العين شخصية البطل وكان منافساً شرساً حتى النهائي.

2003

لعب العين عام 2003 في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من الهلال السعودي، والسد القطري، واستقلال طهران، وحقق الفوز على جميع فرق المجموعة بنتائج 1 - 0، و2 - 0 و3 - 1 على التوالي ليتأهل إلى نصف النهائي ويقابل داليان شيدا الصيني، وفاز عليه ذهاباً 4 - 2 وخسر إياباً 3 - 4 ليتأهل إلى النهائي ويواجه بوليس تيرو التايلاندي، ليفوز عليه ذهاباً 2 - 0 ويخسر إياباً 0 - 1 ويتوج باللقب.

2005

تصدر العين عام 2005 المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه سابهان أصفهان، والشباب السعودي، والوحدة السوري ليتصدر المجموعة ويتأهل إلى ربع النهائي، حيث تعادل ذهاباً على ملعبه أمام باس همدان الإيراني بهدف لمثله، وتعادل على ملعب الأخير بثلاثة أهداف لمثلها ويتأهل لنصف النهائي، حيث فاز على ملعبه في لقاء الذهاب بنتيجة 6 - 0 على شينزين الصيني، وتعادل على ملعب الأخير سلبياً، وفي النهائي تعادل ذهاباً على ملعبه أمام الاتحاد السعودي بهدف لمثله، وخسره أمامه بجدة 2 - 4 ليحل وصيفاً.

2016

في نسخة 2016 حل العين وصيفاً بالمجموعة الثالثة التي ضمت إلى جانبه الجيش القطري، والأهلي السعودي وناساف الأوزبكي، وفي ثمن النهائي تعادل ذهاباً بملعبه باستاد هزاع بن زايد أمام ذوبهان الإيراني 1-1 وفاز إياباً على ملعب الأخير 2 - 0 وفي ربع النهائي تعادل ذهاباً على ملعبه أمام لوكوموتيف طشقند بهدف لمثله وفاز إياباً بهدف لمثله، وفي نصف النهائي فاز ذهاباً بملعبه على الجيش القطري 3 - 1، وتعادل إياباً 2-2 وفي النهائي خسر ذهاباً 1 - 2 أمام جيونبك الكوري الجنوبي، وتعادل إياباً على ملعب استاد هزاع بن زايد بهدف لمثله، ليحل وصيفاً للمرة الثانية في تاريخه.

صدارة

لمع نجم العين بشدة في نسخة هذا العام من البطولة الآسيوية، حيث ضمن صدارة مجموعته والتأهل لثمن النهائي عن جدارة واستحقاق قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات، محققاً أكبر عدد نقاط في تاريخ مشاركاته بمرحلة المجموعات الآسيوية بعد أن جمع 15 نقطة من خمسة انتصارات وخسارة وحيدة، وفي ثمن النهائي تعادل ذهاباً بهدف لمثله أمام مضيفه ناساف كراشي الأوزبكي، وفاز عليه إياباً بهدفين لهدف، وفي ربع النهائي فاز ذهاباً على النصر السعودي بهدف نظيف على ملعب استاد هزاع بن زايد، وخسر لقاء الإياب 3 - 4 ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للعين بنتيجة 3 - 1، وفي نصف النهائي فاز ذهاباً على الهلال السعودي 4 - 2، وخسر أمامه بالرياض 1 - 2 ليبلغ النهائي.

مشاركات

في تاريخ مشاركاته بالبطولة الآسيوية التقى العين مع أندية شرق القارة في 15 مناسبة بالمراحل المختلفة للمسابقة، فاز في 5 وتعادل 4، وخسر 6 وسجل 21 هدفاً مقابل 19 ولجت مرماه، وجمع 19 نقطة، وحقق أكبر فوز على شيزنين كايزا الصيني بنتيجة 6 - 0 في لقاء الذهاب بالدور نصف النهائي عام 2005.

مواجهات سابقة

سبق للعين أن واجه فريقاً يابانياً وهو فريق نادي ناغويا غرامبوس، عندما لعب لأول مرة في مجموعة ضمت إلى جانبه ثلاثة أندية من شرق القارة عام 2011، وخسر بنتيجة 0 - 4 لقاء الذهاب باليابان، وهي أكبر خسارة تعرض لها الفريق البنفسجي بالمسابقة القارية، لكنه عاد وفاز في لقاء الإياب بنتيجة 3 - 1.

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