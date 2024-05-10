كاكو: نلعب بروح البطولة الآسيوية

المصدر: طوكيو - البيان

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عبر نجم وسط العين أليخاندرو كاكو عن امتنانه وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، لمكرمته الخاصة بتوفير طائرتين «بوينغ 777» للجماهير من أجل مساندة الفريق في اليابان، وقال إن ذلك ليس بغريب على سموه الذي ظل داعماً للنادي والجماهير على مر التاريخ كما علمت من زملائي اللاعبين.

كلمة السر

وأكد كاكو أن كلمة السر في العودة القوية بالبطولة الآسيوية رغم تراجع النتائج في المسابقات المحلية، تكمن في الدعم المعنوي الذي منحه الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، للفريق حيث ظل حريصاً على حضور التدريبات وقد انعكس ذلك إيجاباً على اللاعبين، فمنذ تلك اللحظة خصوصاً قبل مباراتي النصر والهلال ونحن نلعب بروح البطولة الآسيوية.

أجواء

وعبر كاكو عن سعادته بالأجواء التي يعيشها الفريق في اليابان، وقال إن قائدي الفريق خالد عيسى، وبندر الأحبابي يتمتعان بروح القيادة الفعلية والعقلية الاحترافية ويحملان حباً كبيراً للنادي ونعتبرهما مثالاً يحتذى بالنسبة لنا وللاعبين الشباب الذين يتطلعون إلى المضي على النهج الصحيح وارتبطت قلوبهم بمحبة العين والنادي والمدينة كما هو الحال تماماً في أفراد العائلة الواحدة.

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