3 مواجهات بدوافع مختلفة في دورينا اليوم

المصدر: أبوظبي- البيان

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تقام 3 مواجهات استثنائية ضمن دوري أدنوك للمحترفين، مساء اليوم، مؤجلة من الجولة 19، تجمع الجزيرة وخورفكان، وعجمان والبطائح، عند السادسة و 10 دقائق، إضافة إلى لقاء بني ياس والشارقة عند التاسعة مساء، وتخوض الفرق مبارياتها المؤجلة بدوافع مختلفة وهدف واحد يتمثل في كسب النقاط الثلاث لتحسين مراكزها أو تأمين موقفها في جدول الترتيب من شبح الهبوط مع اقتراب المنافسة من محطتها الأخيرة.

ويستضيف بني ياس على ملعبه بالشامخة، فريق الشارقة، إذ يسعى السماوي إلى تحسين مركزه في جدول الترتيب، وتعويض الخسارة التي مني بها في مباراته الأخيرة أمام الجزيرة.

ويحتل بني ياس المركز العاشر برصيد 22 نقطة، فيما يحتل الشارقة الذي تعرض للهزيمة أمام شباب الأهلي 1 - 3 المركز السادس برصيد 31 نقطة.

ويبحث الشارقة عن نغمة الفوز الغائبة منذ 76 يوماً خلال 9 مباريات على التوالي خاضها الفريق محلياً وخارجياً منها 7 مباريات في دوري أدنوك للمحترفين من بعد الجولة 14، ويعول الشارقة كثيراً على هذه المباراة، لا سيما بعد خسارته السابقة من شباب الأهلي التي رفعت خسائره إلى 4 وأبقت على رصيده عند النقطة 31 في المركز السادس بجدول الترتيب.

هدف

من جانبه يسعى الجزيرة إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي وتعويض سلسلة النتائج السلبية التي استمرت 8 مباريات ما بين التعادل والخسارة والتي أنهاها بالفوز على بني ياس في الجولة السابقة «22» ليرفع رصيده إلى 27 نقطة متقدماً للمركز السابع الشيء الذي ساهم في رفع الروح المعنوية وسط اللاعبين والجهاز الفني.

ويخوض خورفكان اللقاء بشعار الفوز فقط وذلك من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط وذلك في أعقاب تلقي النسور لهزيمة جديدة أمام العين قبل أيام بهدف، وهى الخسارة التي أدخلت الفريق في النفق المظلم حيث باتت وضعية خورفكان صعبة ، ويملك الفريق 20 نقطة في المركز الـ12.

توازن

ويشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان لقاء فريقي عجمان وضيفه البطائح، في مواجهة تأخذ أهميتها من واقع التقارب بينهما في جدول الترتيب حيث يحتل البطائح المركز الثامن برصيد 26 نقطة يليه مباشرة في المركز التاسع عجمان صاحب الـ 24 نقطة، وابتعد الفريقان كثيراً عن حسابات البقاء وكل منهما يتطلع للمنافسة على مركز متقدم في وسط الجدول، ويعول أصحاب الأرض على المعنويات العالية بعد القفزة الكبيرة التي حققوها خلال الدور الثاني والتي رفعت عدد انتصاراتهم إلى 6 مباريات والتعادل في مثلها، وتواجه الفريقان في عصر الاحتراف 3 مرات، فاز عجمان في مباراة وانتهت مباراتان بالتعادل من بينها مباراة الدور الأول هذا الموسم التي تعادلا فيها 1-1.

واستعد عجمان للمباراة بسلسلة من التدريبات اليومية بعد فترة راحة قصيرة تلت مباراة الفريق في الجولة الماضية أمام حتا.

بينما يتطلع فريق البطائح إلى استعادة توازنه بعد الخسارة القاسية برباعية على ملعبه في الجولة الماضية أمام المتصدر الوصل، وتشهد صفوف «الراقي» عودة المدافع ديني بورجيس وزميله المهاجم ألفارو دي أوليفيرا.

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