عمر إسماعيل: الضغوط على شباب الأهلي أكبر من الوصل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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رأى عمر إسماعيل، لاعب المنتخب الوطني ونادي بني ياس السابق، أن الضغوط الواقعة على شباب الأهلي أكبر مما يتعرض له الوصل، في الصراع الدائر بينهما في الوقت الحالي، وأن تلك الضغوط تتزايد مع اقتراب النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين من الانتهاء، موضحاً أن «فرسان دبي» مطالبون بالاستمرار في المنافسة، بينما الوصل لا ينظر إلى الخلف، ويسير بقوة نحو منصة التتويج معتمداً على نفسه، من دون انتظار هدايا من الآخرين.

وقال: «الوصل يزيد فرصه في التتويج ببطولة الدوري جولة بعد جولة وصولاً إلى الجولة 22، وشهدت فوزه على البطائح 4 -1، وعلى الرغم من صعوبة المواجهات المتبقية للفريق في المسابقة، فإن الوصل لا يخاف عليه من الفرق الكبيرة، التي سبق أن اجتازها بنجاح في الدور الأول، ولكن يخشى عليه من أندية وسط ترتيب الدوري، لأنها تخوض مبارياتها من دون ضغوط، ووجود (الإمبراطور) في الصدارة، يعطيها دافعاً أكبر على تحقيق الفوز، برغبة الظهور بشكل أفضل أمام جماهيرها».

المواجهات المتبقية

أشار عمر إسماعيل إلى أن مواجهات شباب الأهلي المتبقية تعد أسهل من مواجهات الوصل المنتظرة، وتوقع أن يكون لقاء الفريقين في الجولة 25 قبل الأخيرة، مؤثراً بشكل كبير في الصراع على درع الدوري، وأشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة نادي الوصل، بقوله: «مجلس إدارة نادي الوصل، ترفع له القبعة هذا الموسم، لأنه قام بعمل جبار، ووفق منظومة متكاملة، وبتكاتف وتعاون بين الجميع، وبدعم ومساندة قوية من الجمهور، الذي يعد أحد العوامل المرجحة لكفة الفريق في أغلب مباريات الموسم».

ورجا أن يكون الموسم الحالي سعيداً للكرة الإماراتية بتتويج العين ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد طول انتظار من جماهير «الزعيم»، مشيراً إلى أن العين بات خارج دائرة المنافسة في لقب الدوري، على الرغم من أن الأمل حسابياً لا يزال قائماً، ولكنه يرتبط بخسارة الوصل وشباب الأهلي عدداً من مبارياتهما، وهذا الأمر صعب تحقيقه في الجولات المتبقية، مع تراجع أداء ونتائج العين على الصعيد المحلي، لتركيزه الأكبر على البطولة القارية.

مفاجأة ورسالة

عد لاعب منتخبنا الوطني السابق ونادي بني ياس، فوز فريق الإمارات على مستضيفه اتحاد كلباء 2 -1، إحدى مفاجآت الجولات الأخيرة من الدوري، بقوله: «لم أكن أتصور أن يحقق فريق الإمارات الفوز خارج أرضه على اتحاد كلباء، في ظل الفوارق الفنية بين الفريقين، والمرجحة لكفة (النمور) المنظم، والذين يقدمون كرة جميلة، ويحققون نتائج جيدة، وأبرزها إخراجهم العين من ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، قبل خروجهم على يد النصر من الدور نصف النهائي».

وأضاف: «جدد فوز الإمارات آماله بالبقاء في دوري المحترفين، ولكنه مطالب بالمزيد من التركيز والسعي لجمع أكبر عدد من النقاط في الجولات المتبقية، وهو أمر لن يكون سهلاً، مع توقع زيادة التنافس في النجاة من الهبوط، بدخول خورفكان دائرة الخطر بالخسارة أمام العين بهدف وحيد في الجولة 22، وأتوقع أن تشهد مباريات الفريقين المقبلة، قتالاً على النقاط، بينما بات هبوط حتا وشيكاً للغاية، ومسألة وقت فقط».

وأشاد عمر إسماعيل في الختام، بالرسالة الجميلة التي وجهتها إدارة نادي الوصل إلى لاعبيها قبل ساعات من لقاء البطائح، بالتجديد مع الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي لاعب وسط الفريق، على الرغم من إصابته وإجرائه جراحة ناجحة، وأوضح: «التجديد مع لاعب لا يعرف بشكل دقيق موعد عودته إلى الملاعب بسبب الإصابة، لفتة جميلة، ورقي في التعامل، ورسالة جميلة إلى اللاعبين الآخرين، أن إدارة الوصل تقف مع لاعبيها وتدعمهم، ولا تتخلى عنهم، وهو ما يعطي اللاعبين المزيد من الثقة ويدفعهم إلى تقديم أقصى ما لديهم في المباريات».

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