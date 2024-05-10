زكريا أحمد: الحراس يتحملون مسؤولية هدفين بشكل مباشر

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أشار الدكتور زكريا أحمد العوضي، مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، إلى أن حراس المرمى أخطأوا بشكل مباشر في هدفين من 15 هدفاً في الجولة 22 من دوري المحترفين، وأن أخطاء الحراس انحصرت في 4 مرات في التمركز، و5 في ردة فعل ضعيفة، ومثلها في اتخاذ قرار خاطئ، ونوه أن الجولة شهدت معدل تهديف ضعيفاً، وتوزع التسجيل ما بين 10 أهداف الشوط الأول، وأغلبها سجل خلال منتصف النصف الأول من المباراة، بينما سجلت 5 أهداف في الشوط الثاني.

وأوضح أن طرق تسجيل الأهداف توزعت بين 5 أهداف من انفراد، وهدفين من كرات رأسية، ومثلهما من تسديد مباشر، ومنهما هدف وحيد من تسديدة بعيدة، فيما سجل هدفان من ركلات جزاء، و3 من ركلات ثابتة، واعتبر أن أحمد شامبيه حارس النصر، أفضل حراس الجولة، رغم خسارة فريقه أمام الوحدة، ويليه سهيل المطوع، بعد مساهمته في فوز الإمارات على اتحاد كلباء، وارتفع عدد مرات الحفاظ على نظافة الشباك، إلى 55 مرة، وما زال الوحدة والوصل، هما الأكثر في الحفاظ على الشباك نظيفة، برصيد 7 مباريات، بينما انتزع المطوع، صدارة قائمة الأكثر تصديات من فهد الظنحاني حارس بني ياس، بوصوله إلى 94 تصدياً مؤثراً، وارتفع عدد الأهداف المسجلة بعد 146 مباراة، إلى 497 هدفاً، 243 هدفاً في الشوط الأول، و254 في الثاني، و65 هدفاً في الدقائق المحتسبة كوقت بدل ضائع.

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