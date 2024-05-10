قرارات مثيرة للجدل.. أبرزها نجاة الشيخاوي وسياكا من الطرد

المصدر: دبي - البيان

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شهدت الجولة 22، العديد من الحالات والقرارات المثيرة للجدل، مع دخول دوري أدنوك للمحترفين مراحله الأخيرة الحاسمة في صراع التتويج والنجاة من الهبوط، ولعل أبرز تلك الحالات ما شهدته مباراة حتا وعجمان، التي على الرغم من الأداء الضعيف وانتهائها بالتعادل السلبي، فإن حكم المباراة سيف أحمد المصعبي، لم يشهر بطاقة حمراء مستحقة للاعب عجمان هيكل الشيخاوي في الدقيقة 53، على الرغم من استدعائه من حكم الفيديو أحمد سالم خلفان.

وفي مباراة البطائح والوصل التي أدارها الحكم حمد علي يوسف، وحكم الفيديو أحمد النقبي، كان لاعب الوصل سياكا سيديبي، يستحق بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 62، ولكنه حصل على إنذار فقط، وكان هناك تدخل إيجابي من تقنية الفيديو لإلغاء ركلة جزاء للوصل، وتدخل غير إيجابي في هدف الوصل الثالث في الدقيقة 43، لأن حركة اليد طبيعية، وتكرر الأمر في مباراة الوحدة والنصر، وأدارها محمد الهرمودي، وحكم الفيديو حمد علي يوسف، إذ كان لاعب الوحدة مانع عايض يستحق بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 38، ولكن الحكم اكتفى بالبطاقة الصفراء، ولم تتدخل تقنية الفيديو.

وفي قمة شباب الأهلي والشارقة، التي أدارها الحكم أحمد سالم خلفان، وحكم الفيديو عيسى خليفة، لم تكن ركلة جزاء الشارقة في الدقيقة 10 صحيحة، وكان يجب على تقنية الفيديو التدخل لإلغائها لأن الخطأ ارتكب من لاعب الشارقة كايو، وهناك جدل في تسلل يحيى الغساني عند تسجيل هدف التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 16، واستغرق الحكم يوسف الجسمي، وحكم الفيديو محمد عبيد خادم، وقتاً طويلاً في مباراة اتحاد كلباء والإمارات، للنظر في ركلة جزاء اتحاد كلباء في الدقيقة 88، على الرغم من وضوح الخطأ في اللعبة، بينما لم تشهد مباراة الجزيرة وبني ياس التي أدارها حكم الساحة أحمد بلال، ومعه حكم الفيديو صقر الزعابي، أخطاء مؤثرة، وكذلك مباراة خورفكان والعين التي أدارها حكم الساحة بدر جمهور، وحكم الفيديو محمد الهرمودي.

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