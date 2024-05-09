دبا الحصن يبحث عن وصافة الهواة أمام الذيد

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

يدخل دوري الدرجة الأولى اعتباراً من اليوم منعطفاً جديداً مع انطلاقة مواجهات الأسبوع 31 بأربع مباريات «18:05» تأتي في مقدمتها مواجهة دبا الحصن صاحب المركز الثالث برصيد 55 نقطة والساعي لاستعادة الوصافة بمضيفه الذيد برصيد 30 نقطة في المركز 12، ويسعى الحصن بكل قوة للابتعاد عن الخطأ وللعودة من ملعب المنافس بالعلامة الكاملة، للحفاظ على آماله في الصعود لدوري أدنوك للمحترفين واسترداد الوصافة من دبا الفجيرة ولو بشكل مؤقت، وفي بقية مباريات اليوم والتي ستكون لتحسين المراكز يواجه فريق يونايتد ضيفه الحمرية، وسيتي الذي ودع الأضواء قبل أسبوع بالهزيمة أمام الحمرية في مواجهة العربي، كما يلتقي التعاون بجاره الجزيرة الحمراء.

وتقام يوم غدٍ 3 مباريات في مقدمتها مواجهة مسافي بدبا الفجيرة الثاني برصيد 56 نقطة، وهي المباراة التي سيتابعها أيضاً جمهور دبا الحصن الذي ينتظر هدية من مسافي، وسيخوض مدرب دبا الفجيرة عيد باروت مباراة مسافي بشعار الانتصار دون سواه وعدم ترك أي فرصة لدبا الحصن الذي يلعب اليوم ضد الذيد، وفي لقاء ثانٍ «السبت» يطمح العروبة الذي ضمن التتويج بالدرع إلى تحقيق فوزه الـ23 في المسابقة والوصول إلى النقطة 73 قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، وكان العروبة قد حسم الصعود وضمن الدرع بعد فوزه الماضي على غلف إف سي بهدفين دون رد، حيث يطمح رجال المدرب البرتغالي البرتو بيريرا لكسر الرقم القياسي «75 نقطة» والمسجل باسم ثلاثة أندية وهي خورفكان ودبا الفجيرة وحتا.

كما يلتقي غلف يونايتد بفريق غلف اف سي وهي مباراة تحصيل حاصل لن تؤثر نتيجتها على فرق المقدمة أو المؤخرة بعد هبوط كل من الرمس المنسحب من دوري الهواة وسيتي السادس عشر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز