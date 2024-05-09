"فيفا" ينظم دورة لمحاضري حكام غرب ووسط آسيا بدبي

المصدر: وام

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انطلقت اليوم دورة محاضري الحكام التي يُنظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في دبي بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم وتستمر حتى 11 مايو الجاري، بحضور 28 مشاركاً يمثلون 24 اتحادا من غرب ووسط القارة الآسيوية.

افتتح فعاليات الدورة، سالم علي الشامسي رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم.

يحاضر في الدورة نخبة من محاضري "فيفا"، يتقدمهم هاني بلان رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتتضمن الدورة محاضرات نظرية تتعلق بأحدث المواد التعليمية للفيفا، التي تشرح التعديلات الجديدة على بعض مواد قانون اللعبة، والتي سيتم العمل بها في شهر يوليو المقبل، وأبرزها المفاهيم الجديدة لتحديد مخالفة لمس الكرة باليد في منطقة الجزاء، وكيفية اتخاذ حكم المباراة القرار الصحيح وفقًا لكل حالة، وغيرها من المخالفات.

كما تُقام محاضرات عملية خلال الفترة المسائية للدورة على الملعب الفرعي لنادي النصر بدبي، ويتم خلالها التطبيق العملي لكل ما تم مناقشته نظريا.

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